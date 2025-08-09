Замдиректора филиала «Горэнергосбыта» Москвы обвинили во взятке

Замдиректора филиала Горэнергосбыта Москвы обвинили во взятках
Замдиректора филиала обвинили в получении взятки в особо крупном размере
Замдиректора филиала обвинили в получении взятки в особо крупном размере Фото:

В Москве заместителю директора филиала №11 «Горэнергосбыта» — начальнику отделения сбыта №2 ПАО «МОЭК» Александру Горюнову предъявлено обвинение в вымогательстве взятки в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В рамках расследования уголовного дела по факту совершения преступления, предусмотренного п. „б“, „в “ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере с вымогательством), был допрошен начальник отделения сбыта №2 ПАО „МОЭК“ Александр Олегович Горюнов. Ему предъявлено обвинение», — сказано в сообщении. 

Кроме того, отмечается, что в отношении Горюнова избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Уголовное дело возбуждено 19 марта 2025 года по признакам получения взятки в крупном размере с вымогательством. В случае признания вины Александру Горюнову грозит лишение свободы на срок до 12 лет.

