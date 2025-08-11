Синоптики предупредили о сильных пожарах в Свердловской области

Штормовое предупреждение объявили на несколько дней
Штормовое предупреждение объявили на несколько дней

В Свердловской области 12-14 августа ожидается высокая пожарная опасность. Об этом рассказали синоптики Уралгидрометцентра.

«Четвертый класс горимости леса в Свердловской области по региональной шкале», — пояснили специалисты. Всего существует пять классов. Штормовое предупреждение объявили, несмотря на кратковременные дожди в области и Екатеринбурге на протяжении целой недели.

При этом август в Свердловской области ожидается примерно на один градус теплее нормы и не слишком дождливый. Приблизительный прогноз погоды на последний месяц лета — в отдельном материале URA.RU.

