Синоптики предупредили о сильных пожарах в Свердловской области

В Свердловской области 12-14 августа ожидается высокая пожарная опасность. Об этом рассказали синоптики Уралгидрометцентра.
«Четвертый класс горимости леса в Свердловской области по региональной шкале», — пояснили специалисты. Всего существует пять классов. Штормовое предупреждение объявили, несмотря на кратковременные дожди в области и Екатеринбурге на протяжении целой недели.
При этом август в Свердловской области ожидается примерно на один градус теплее нормы и не слишком дождливый. Приблизительный прогноз погоды на последний месяц лета — в отдельном материале URA.RU.
