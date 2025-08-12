Крупная сеть магазинов косметики из Екатеринбурга решила забрать себе лаймовый цвет

Сеть «Золотое Яблоко» из Екатеринбурга регистрирует фирменный цвет
Лаймовый цвет является фирменным у бренда
Лаймовый цвет является фирменным у бренда

Сеть профессиональной косметики и парфюмерии «Золотое Яблоко» из Екатеринбурга подала заявку в Роспатент на регистрацию фирменного лаймового цвета, он является ключевым элементом бренда. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«Регистрируя цвет, компания не просто стремится стать „более лаймовой“. Мы хотим укрепить визуальную идентичность бренда, чтобы минимизировать возможную путаницу в глазах клиентов и защитить их от мошенников, которые, злоупотребляя доверием потребителей, используют цвета и атрибутику „Золотого Яблока“ в своих целях», — пояснил основатель и совладелец ритейлера Максим Паняк.

Регистрация цвета позволит правообладателю защитить узнаваемость бренда, таким образом обезопасив от конкурентов. Подобная процедура является довольно сложной, чтобы компании было проще доказать ассоциативность лаймового цвета с брендом у покупателей, они опирались на исследование ВЦИОМ. По его результатам 73% респондентов назвали лаймовый узнаваемым атрибутом «Золотого яблока».

