Топ самых продаваемых ноутбуков в Челябинске

Челябинцы скупают тайваньские ноутбуки фирм Acer, ASUS и MSI
Самым популярным брендом во втором квартале 2025 года стал Acer за 40 000 рублей
В Челябинске во втором квартале 2025 года самыми продаваемыми игровыми ноутбуками стали азиатские бренды Acer, ASUS и MSI. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито».

«В Челябинске самыми продаваемыми ноутбуками во втором квартале 2025 года стали ноуты бренда Acer. В среднем их покупали за 17 000 рублей „с рук“ и за 40 000 рублей в новом виде. Среди самых популярных моделей на площадке — Nitro 5 AN515-54, Nitro 5 AN515-52 и Aspire V3-571G», — сообщили в пресс-службе.

На втором месте по популярности среди ноутбуков — ASUS. Бывшие в употреблении ноутбуки в основном стоят 45 000 рублей, а новые — 56 000 рублей. Среди них наиболее востребованы — TUF Gaming FX505D, TUF Gaming A15 FX506I и TUF Dash F15 FX516P.

В тройку лидеров входят и ноутбуки бренда MSI. В среднем их покупали за 52 000 рублей «с рук» и за 59 000 рублей новые. Наибольшим спросом у бренда пользовались GF76 Katana 11SC 483XRU, Katana 17 B12UCR-1024XRU иKatana 17 B12VFK-424RU.

