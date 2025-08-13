В церквях Аляски началась неделя молитв об успешных переговорах Путина и Трампа

В церквях Аляски стартовала неделя молитв о мирном исходе переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоятся 15 августа. Об этом сообщили в Аляскинской и Ситкинской епархии Православной церкви в США.
"Поэтому мы решили, что на этой неделе Ситкинская и Аляскаская епархия будет молиться за мир в Украине и России", — говорится на официальном сайте епархий. В течение недели каждый день в 18:00 по местному времени (07:00 мск) во всех храмах будут проходить специальные богослужения с просьбой о мире и успешном результате встречи президентов России и США.
В епархии пояснили, что молитвы обращены к различным православным святым, которых считают покровителями примирения. «Мы молимся, чтобы сердца тех, кто ведет переговоры, стали гостеприимными к миру», — говорится в заявлении. В частности, 12 августа был проведен молебен с акафистом святой Ольге, которую церковь почитает как примиряющую раненых и смягчающую гнев.
Неделя молитв приурочена к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. О переговорах объявили после визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву 6 августа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что основной темой встречи станет поиск долгосрочных решений для мирного урегулирования российско-украинского конфликта. По данным CNN, их встреча пройдет на территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон, расположенной в Анкоридже, передает VSE42.RU.
