В церквях Аляски началась неделя молитв об успешных переговорах Путина и Трампа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всю ближайшую неделю в США будут молиться в честь разных святых, которые могут помочь в переговорах Путина и Трампа (архивное фото)
Всю ближайшую неделю в США будут молиться в честь разных святых, которые могут помочь в переговорах Путина и Трампа (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Встреча Путина и Трампа на Аляске 15 августа

В церквях Аляски стартовала неделя молитв о мирном исходе переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоятся 15 августа. Об этом сообщили в Аляскинской и Ситкинской епархии Православной церкви в США.

"Поэтому мы решили, что на этой неделе Ситкинская и Аляскаская епархия будет молиться за мир в Украине и России", — говорится на официальном сайте епархий. В течение недели каждый день в 18:00 по местному времени (07:00 мск) во всех храмах будут проходить специальные богослужения с просьбой о мире и успешном результате встречи президентов России и США.

В епархии пояснили, что молитвы обращены к различным православным святым, которых считают покровителями примирения. «Мы молимся, чтобы сердца тех, кто ведет переговоры, стали гостеприимными к миру», — говорится в заявлении. В частности, 12 августа был проведен молебен с акафистом святой Ольге, которую церковь почитает как примиряющую раненых и смягчающую гнев.

Неделя молитв приурочена к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. О переговорах объявили после визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву 6 августа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что основной темой встречи станет поиск долгосрочных решений для мирного урегулирования российско-украинского конфликта. По данным CNN, их встреча пройдет на территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон, расположенной в Анкоридже, передает VSE42.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В церквях Аляски стартовала неделя молитв о мирном исходе переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которые состоятся 15 августа. Об этом сообщили в Аляскинской и Ситкинской епархии Православной церкви в США. "Поэтому мы решили, что на этой неделе Ситкинская и Аляскаская епархия будет молиться за мир в Украине и России", — говорится на официальном сайте епархий. В течение недели каждый день в 18:00 по местному времени (07:00 мск) во всех храмах будут проходить специальные богослужения с просьбой о мире и успешном результате встречи президентов России и США. В епархии пояснили, что молитвы обращены к различным православным святым, которых считают покровителями примирения. «Мы молимся, чтобы сердца тех, кто ведет переговоры, стали гостеприимными к миру», — говорится в заявлении. В частности, 12 августа был проведен молебен с акафистом святой Ольге, которую церковь почитает как примиряющую раненых и смягчающую гнев. Неделя молитв приурочена к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. О переговорах объявили после визита спецпосланника США Стива Уиткоффа в Москву 6 августа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что основной темой встречи станет поиск долгосрочных решений для мирного урегулирования российско-украинского конфликта. По данным CNN, их встреча пройдет на территории военной базы Эльмендорф-Ричардсон, расположенной в Анкоридже, передает VSE42.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...