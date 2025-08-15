В Челябинске родилась королевская двойня. Фото

Малыши появились на свет в ОКБ №3 в Челябинске
В областной клинической больнице (ОКБ №3) на свет появилась королевская двойня. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«У нас замечательная новость, которой мы просто не можем не поделиться! Сегодня в ОКБ №3 произошло чудо — родилась „королевская двойня“! Счастье, умноженное на два, и две новых жизни, которые только начинают свою удивительную историю», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Малыши появились на свет 15 августа. Мальчика, который родился с весом 3 270 граммов и ростом 52 сантиметра,  назвали Андрей. Его сестренка Оленька появилась на свет с весом 3 170 граммов и ростом 50 сантиметров. Семью в больнице поздравили с невероятным пополнением.

