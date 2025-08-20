Отец главкома ВСУ Сырского, проживающий в России, находится при смерти

Отец главнокомандующего ВСУ Александра Сырского находится при смерти. Об этом сообщил брат генерала Олег Сырский.
«Человек при смерти. Оставьте его в покое», — сказал брат главнокомандующего ВСУ РИА Новости. Семья просит не беспокоить их в этот трудный период.
Согласно сообщениям СМИ, отец генерала Сырского проживал во Владимирской области. Ранее стало известно, что пенсионер проходил лечение во Владимире, однако местные врачи не смогли оказать должную помощь. После этого Александр Сырский организовал перевод родителей в Московский регион для дальнейшего лечения и реабилитации. По информации SHOT, отец главкома ВСУ был госпитализирован с заболеванием головного мозга. Лечение и реабилитацию в московской клинике финансирует сам Александр Сырский, потратив на это около 2,5 миллионов рублей.
