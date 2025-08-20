Отец главкома ВСУ Сырского, проживающий в России, находится при смерти

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семья просит не беспокоить их в этот трудный период
Семья просит не беспокоить их в этот трудный период Фото:

Отец главнокомандующего ВСУ Александра Сырского находится при смерти. Об этом сообщил брат генерала Олег Сырский.

«Человек при смерти. Оставьте его в покое», — сказал брат главнокомандующего ВСУ РИА Новости. Семья просит не беспокоить их в этот трудный период.

Согласно сообщениям СМИ, отец генерала Сырского проживал во Владимирской области. Ранее стало известно, что пенсионер проходил лечение во Владимире, однако местные врачи не смогли оказать должную помощь. После этого Александр Сырский организовал перевод родителей в Московский регион для дальнейшего лечения и реабилитации. По информации SHOT, отец главкома ВСУ был госпитализирован с заболеванием головного мозга. Лечение и реабилитацию в московской клинике финансирует сам Александр Сырский, потратив на это около 2,5 миллионов рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отец главнокомандующего ВСУ Александра Сырского находится при смерти. Об этом сообщил брат генерала Олег Сырский. «Человек при смерти. Оставьте его в покое», — сказал брат главнокомандующего ВСУ РИА Новости. Семья просит не беспокоить их в этот трудный период. Согласно сообщениям СМИ, отец генерала Сырского проживал во Владимирской области. Ранее стало известно, что пенсионер проходил лечение во Владимире, однако местные врачи не смогли оказать должную помощь. После этого Александр Сырский организовал перевод родителей в Московский регион для дальнейшего лечения и реабилитации. По информации SHOT, отец главкома ВСУ был госпитализирован с заболеванием головного мозга. Лечение и реабилитацию в московской клинике финансирует сам Александр Сырский, потратив на это около 2,5 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...