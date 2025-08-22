В районе Нижней Салды (Свердловская область) построят золотоизвлекательную фабрику «Полиметалл», которая сможет перерабатывать три миллиона тонн руды ежегодно и выпускать 4,5 тонны золота. Работу над проектом за 45 миллиардов рублей завершат в 2029 году, рассказал врио губернатора Денис Паслер.
"Сегодня [22 августа] важный для свердловской промышленности день. Совместно с директором Уральского филиала «Полиметалла» Андреем Новиковым запустили самый крупный за всю историю региона проект по добыче и переработке золота", — написал Паслер в своем telegram-канале.
Для доставки руды к фабрике рабочие построят железнодорожную ветку грузооборотом более одного миллиона тонн в год. На пути запустят 250 вагонов.
На предприятии будут трудиться более 1,5 тысячи сотрудников. Для них в Нижней Салде построят вахтовый городок, куда рабочие смогут переехать вместе со своими семьями. "Мы закладываем сегодня все необходимые строительные основы поселка на 500 мест", — сказал Новиков.
