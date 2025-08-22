В Верхней Салде (Свердловская область) на крупнейшем предприятии по производству титановой продукции «ВСМПО-Ависма» выплавили миллионный слиток. В торжественной церемонии приняли участие врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, мажоритарный акционер корпорации и основатель благотворительного фонда «Эмпатия» Михаил Шелков, генеральный директор корпорации Дмитрий Трифонов, побывал там и корреспондент URA.RU.
«Я обращаюсь к коллективу, хочу сказать, что вы большие молодцы. Вас знают во всем мире, качество вашей продукции самое лучшее. Трудностей хватает, они были всегда и будут еще, но с таким коллективом, производством и пониманием четких целей и задач вы все задачи выполните и все преодолеете», — поздравил рабочих Паслер.
«Крестными отцами» первого слитка 17 февраля 1957 года стала команда молодых и бесстрашных специалистов. Процесс был непростым и экспериментальным. Тогда они выплавили слиток титана весом в 4 килограмма — сейчас он хранится в корпоративном музее. Миллионный слиток весит 3,5 тонны, и его не поместят в музей, а отправят на дальнейшую переработку, чтобы приобрести ту форму, которую хотел видеть заказчик.
«Предприятие — это люди, без вас его бы не было, мы сделали это вместе с вами. Куда бы ты ни приезжал, не важно, в какой стране, „ВСМПО-Ависма“ знают все. Знают, что это лучшее предприятие», — сказал Шелков.
Из-за того, что сам процесс выплавки не предназначен для всеобщего внимания, его показали уже в сформированном виде. Слиток спустили к зрителям в специальном комплекте, похожем на капсулу времени, рабочие вскрыли его и под торжественную музыку крышку сняли. Затем под звуки фанфар на него нанесли уникальный номер.
