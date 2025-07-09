В Копейске водитель самоката сбил пятилетнего ребенка

В Копейске, городе-спутнике Челябинска, возле ТРК «Слава» водитель электросамоката сбил пятилетнего мальчика и скрылся. Ребенку потребовалась медицинская помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального СКР.
«Вблизи торгово-развлекательного комплекса „Слава“ в Копейске водитель арендованного электросамоката совершил наезд на пятилетнего мальчика, после чего скрылся. В результате пострадавшему потребовалась медицинская помощь», — уточнили в пресс-службе ведомства. Информация об этом поступила в ходе мониторинга СМИ и соцсетей.
В пресс-службе областного СКР добавили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан). Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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