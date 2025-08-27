В Екатеринбурге открылась выставка, посвященная 105-летнему юбилею легендарного режиссера Ярополка Лапшина. В одном из павильонов Свердловской киностудии можно найти уникальные экспонаты, связанные с классиком «уральского кино».
«Мы сегодня постарались представить личные документы Ярополка Леонидовича. Это сценарии фильмов с правками, кадры со съемок, даже есть рабочие блокноты с его записями, которые он делал во время работы над фильмами. Я надеюсь, что эта выставка позволит вам глубже проникнуть в мастерскую мэтра уральского кино», — поделился руководитель центра документации общественных организаций Свердловской области Алексей Гагарин.
Также среди экспонатов есть оригинальные костюмы и реквизит из фильмов, фотопробы известных актеров, афиши, декорации, многочисленные письма зрителей. Увидеть выставку может любой желающий до 30 ноября, вход свободный.
Ярополк Лапшин работал на Свердловской киностудии в качестве ассистента режиссёра Александра Мачерета. Среди работ легенды уральского кино — «Пора таежного подснежника», «Угрюм-река», «Приваловские миллионы», «Демидовы», «Сель».
