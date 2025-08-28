Суд отправил в СИЗО блогера Уланову из Екатеринбурга

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения на заключение под стражу блогера и основательницу «Уланова-бюро» Екатерину Уланову, обвиненную в мошенничестве. Об этом URA.RU рассказал ее адвокат Владимир Кривоногов.
До этого Уланова находилась под домашним арестом. В следственном изоляторе она будет до 1 декабря. Поводом для ужесточение меры пресечения стало то, что Уланова якобы заходила в интернет, хотя судом был наложен запрет.
«Сторона защиты с вынесенным постановлением не согласна, оснований для изменения меры пресечения не имелось, факт какого-либо нарушения меры пресечения не подтвержден в представленных материалах, со стороны уголовной-исполнительной инспекции допущены серьезные нарушения правил контроля и надзора за обвиняемой. По данному факту нами приняты соответствующие меры реагирования.
Сторона защиты будет обжаловать вынесенное решение», — отметил Кривоногов. По его словам, блогер вела законную предпринимательскую деятельность.
Силовики обратили внимание на Уланову в 2023 году после массовых жалоб ее клиентов. По их словам, они оплатили товары, но не получили посылки. Коллективный иск к бизнесвумен подписали свыше 500 человек. В прошлом году суд арестовал ее имущество и автомобиль.
