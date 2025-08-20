20 августа 2025

В свердловский избирком приехал московский ревизор. Фото

Замглавы ЦИК Николай Булаев посетил избирком Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
Николай Булаев провел встречу вместе с главой областного избиркома Еленой Клименко
Николай Булаев провел встречу вместе с главой областного избиркома Еленой Клименко Фото:
Выборы губернатора Свердловской области — 2025

Зампредседателя ЦИК России Николай Булаев посетил избирком Свердловской области в ходе рабочего визита в регион. Он провел встречу с председателями территориальных избирательных комиссиий, сообщили в пресс-службе областного избиркома.

«Свердловская область проводит ДЭГ (дистанционное электронное голосование — прим. URA.RU) в четвертый раз. Всего в единый день голосования в этом году дистанционное электронное голосование проводят в 24 субъектах РФ, а заявок было в ЦИК России подано более 30. Чаще это регионы, где уже есть опыт дистанционного электронного голосования. Статистика показывает, что этот способ участия в выборах нужен и полезен избирателям. Самое главное, ДЭГ позволяет сохранить активное избирательное право и дать человеку возможность проголосовать, где бы он ни находился», — сказал Булаев.

Количество избирателей региона, которые собираются голосовать дистанционно, увеличилось до 133 тысяч. В этом году ДЭГ применяется не только на голосовании за губернатора, но и на депутатских выборах в Махнево, Нижней Туре, Пышме и Дружинино.

Досрочные выборы губернатора Свердловской области пройдут 12—14 сентября. В них участвуют врио губернатора региона Денис Паслер («Единая Россия»), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Рант Краев («Новые люди») и Александр Каптюг (ЛДПР).

