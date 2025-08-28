Многодетная семья из Полевского (Свердловская область) лишилась единой выплаты на детей. При этом с аналогичной проблемой столкнулись и другие семьи в городе, рассказал URA.RU местный житель, отец троих детей Александр (имя изменено). В свердловском отделении Социального фонда России агентству рассказали, что с начала года действует новое правило — четырех МРОТ.
«Полтора месяца назад жена пришла в отделение почты получать выплаты, однако ей там ответили, что для нас ничего нет. Пошли разбираться в СФР, а там заявили, что из-за каких-то новых требований договор ГПХ (гражданско-правового характера — прим. URA.RU), по которому я работаю, не учитывается, и якобы оба родителя должны работать [для получения выплаты]. При этом жена сидит в декрете по уходу за ребенком, ему 2,5 года, в садик не ходит. Сейчас я уволился в связи с переездом. Раньше вообще работал неофициально, получал прожиточный минимум, и никаких проблем с выплатами не возникало. С февраля работал на договоре ГПХ, тоже пособие платили», — рассказывает собеседник агентства.
В свердловском отделении СФР Александру ответили, что его семья не попадает под новое правило начисления выплаты. Согласно нему, каждый трудоспособный член семьи обязан получать в год доход не менее четырех МРОТ (от 89 760 рублей в течение календарного года). Причиной отказа может быть и то, что у отца не оформлено удостоверение о статусе многодетной семьи.
По словам Александра, он не единственный, кто столкнулся с такой проблемой. Такую же выплату перестали получать и некоторые его знакомые. В частности, разведенная женщина с четырьмя детьми. В отделении СФР по Свердловской области на запрос корреспондента URA.RU ответили, что единое пособие предоставляется семьям с детьми, у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. «Для определения права на получение помощи используется комплексная оценка ситуации каждой конкретной семьи, включая занятость родителей или уважительные причины ее отсутствия. Начиная с 2025 года введены новые условия назначения пособия. Одно из изменений заключается в применении правила четырех МРОТ», — сообщили агентству в пресс-службе фонда.
Также отмечается, что единое пособие устанавливается на 12 месяцев, а последующее продление выплаты возможно только на основании нового заявления с учетом оценки нуждаемости на дату подачи заявления. Среднедушевой доход рассчитывается исходя из доходов всех членов семьи за предыдущие двенадцать месяцев перед обращением. Например, если заявление подается в августе 2025 года, то будут учтены доходы с июля 2024-го по июнь 2025 года включительно. При этом если сумма дохода хотя бы одного трудоспособного члена семьи не достигает установленного порога в четыре МРОТ, право на получение пособия утрачивается.
