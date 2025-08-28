Завод «Уралхиммаш» (Уральский завод химического машиностроения, входит в Группу Синара) изготовил корпус колонны стабилизации газового конденсата и ресивер для добычи газового конденсата на Южно-Киринском нефтегазоконденсатном месторождении. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.
«Продукция завода позволяет увеличить добычу полезных ископаемых на объекте федерального значения. В планах предприятия до конца года выполнить еще одну поставку для проекта и отгрузить блоки колонн стабилизации и комплект теплообменного оборудования общим весом свыше 1500 тонн», — сказал гендиректор «Уралхиммаша» Евгений Гриценко.
Колонна входит в состав блока оборудования, предназначенного для получения стабильного газового конденсата. Продукт впоследствии перерабатывают в бензин, керосин и технические масла. Ресивер нужен для временного хранения конденсата с поддержанием давления и подготовки его к дальнейшей сепарации, транспортировке или переработке. Это оборудование позволит заказчику получать порядка 2000 тонн стабильного газового конденсата в сутки.
Корпус колонны стабилизации газового конденсата имеет длину 48,6 метра, диаметр 5,4 метра и весит 214 тонн. Газовый ресивер выполнен высотой 17 метров, диаметром 3 метра, его масса составляет 116 тонн, а объем — до 100 кубометров газового топлива. Для изготовления использовалась низкоуглеродистая кремне-марганцовистая сталь марки 09Г2С, которая отличается высокой термостойкостью и прочностью при эксплуатации в условиях переменных температур.
