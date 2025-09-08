В Екатеринбурге стартовала выставка, посвященная творчеству одного из самых известных деятелей искусств — Зураба Церетели, или, как его прозвали в народе, «Скульптор из породы великанов». Среди уникальных экспонатов посетители смогут увидеть одни из последних шедевров мастера из цикла «Я художником родился».
Посетители выставки смогут увидеть более 60 оригинальных произведений, созданных Церетели за последние три десятилетия. В экспозицию вошли живопись, графика, эмали, рельефы и скульптуры — все они демонстрируют разносторонний талант художника и его уникальный взгляд на мир.
Увидеть работы талантливого скульптора, который создал памятник Петру I в Москве и «Добро побеждает зло» в Нью-Йорке, можно в Международном центре искусств «Главный проспект». Выставка будет работать с 9 сентября до 19 октября.
