Мадуро раскрыл план США на третью мировую войну

Третья мировая война уже началась, а у США есть собственный план по ее ведению. С таким заявлением выступил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
«Папа римский Франциск говорил еще два года назад, что мы движемся к третьей мировой. Я считаю, что она уже началась. Империя США имеет план войны», — заявил венесуэльский лидер. Об этом он заявил RT.
По словам главы государства, Вашингтон стремится навязать свою гегемонию в мире, в том числе с помощью военного давления на стратегические регионы, такие как Карибский бассейн. Он также подчеркнул, что размещение американских военных кораблей у берегов Венесуэлы является опасным шагом, который угрожает не только его стране, но и самим США.
Мадуро отметил, что американское давление на Венесуэлу связано с желанием контролировать крупнейшие в мире запасы нефти и газа, а также золота и плодородных земель. «США пытаются прикрыть своими действиями колонизацию Венесуэлы», — заявил он.
В начале августа генеральный прокурор США Пэм Бонди объявила о вознаграждении в 50 миллионов долларов за информацию, способствующую аресту Мадуро. Позже стало известно о переброске к берегам Венесуэлы трех американских военных кораблей с четырьмя тысячами морских пехотинцев.
Мадуро предупредил США о последствиях насильственной смены власти в Венесуэле. В ответ на это Трамп допустил продолжение военных операций в Карибском море. На фоне обвинений США в связях Каракаса с наркокартелями Мадуро объявил о масштабной мобилизации.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.