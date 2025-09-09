Мадуро раскрыл план США на третью мировую войну

Мадуро: третья мировая война уже началась
У США есть план на третью мировую, что уже началась, заявил Мадуро
У США есть план на третью мировую, что уже началась, заявил Мадуро

Третья мировая война уже началась, а у США есть собственный план по ее ведению. С таким заявлением выступил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Папа римский Франциск говорил еще два года назад, что мы движемся к третьей мировой. Я считаю, что она уже началась. Империя США имеет план войны», — заявил венесуэльский лидер. Об этом он заявил RT.

По словам главы государства, Вашингтон стремится навязать свою гегемонию в мире, в том числе с помощью военного давления на стратегические регионы, такие как Карибский бассейн. Он также подчеркнул, что размещение американских военных кораблей у берегов Венесуэлы является опасным шагом, который угрожает не только его стране, но и самим США.

Мадуро отметил, что американское давление на Венесуэлу связано с желанием контролировать крупнейшие в мире запасы нефти и газа, а также золота и плодородных земель. «США пытаются прикрыть своими действиями колонизацию Венесуэлы», — заявил он.

В начале августа генеральный прокурор США Пэм Бонди объявила о вознаграждении в 50 миллионов долларов за информацию, способствующую аресту Мадуро. Позже стало известно о переброске к берегам Венесуэлы трех американских военных кораблей с четырьмя тысячами морских пехотинцев.

Мадуро предупредил США о последствиях насильственной смены власти в Венесуэле. В ответ на это Трамп допустил продолжение военных операций в Карибском море. На фоне обвинений США в связях Каракаса с наркокартелями Мадуро объявил о масштабной мобилизации.

