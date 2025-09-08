Мадуро в ответ на обвинения Трампа отправил войска на границу с Колумбией

Мадуро отдал приказ о развертывании 25 тысяч военнослужащих на границе с Колумбией
Мадуро отдал приказ о развертывании 25 тысяч военнослужащих на границе с Колумбией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о масштабной военной мобилизации на фоне обвинений США в связях Каракаса с наркокартелями. Он приказал развернуть 25 тысяч военнослужащих на границе с Колумбией, а также на Карибском и Атлантическом побережье страны.

«Я отдал приказ о развертывании 25 тыс. мужчин и женщин наших славных Национальных боливарианских вооруженных сил для усиления оперативно-тактических групп быстрого реагирования в зоне мира с Колумбией, на Карибском побережье <…> и на Атлантическом побережье штатов Нуэва-Эспарта, Сукре и Дельта-Амакуро», — написал Мадуро в своем telegram-канале. По его словам, главная цель — «защита национального суверенитета, безопасность страны и борьба за мир».

Обострение напряженности стало следствием заявлений президента США Дональда Трампа, который обвинил Венесуэлу в недостаточных усилиях по противодействию незаконному обороту наркотиков. Как сообщало агентство Reuters, ранее в южную часть Карибского моря были переброшены три американских эсминца, атомная подводная лодка, ракетный крейсер, десантные корабли, а также около 4,5 тысячи военнослужащих США.

6 сентября Дональд Трамп заявил о рассмотрении возможности нанесения военных ударов по наркокартелям, которые, по информации Вашингтона, осуществляют свою деятельность на территории Венесуэлы. Предполагается, что проведение таких операций против подозреваемых в наркоторговле группировок позволит укрепить позиции Вашингтона в отношении венесуэльского руководства и его ближайшего окружения.

