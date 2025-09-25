Инспекторы оставили челябинцев без 20 тонн куриных лапок. Фото

Отправитель из Казахстана намеревался доставить в Россию 20 тонн куриных лапок
Отправитель из Казахстана намеревался доставить в Россию 20 тонн куриных лапок

Запрет на ввоз из Казахстана лишил жителей Челябинской области китайского лакомства — куриных лапок. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, груз направлялся в Троицк.

«Транспортное средство с 20 тоннами замороженных куриных лап казахского производства следовало из Алматинской области. Контроль документов показал, что даты выработки в ветеринарном сертификате не соответствуют информации на этикетках и в удостоверении качества продукции», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.

На отклонения указала проверка в пункте «Бугристое». Специалисты Россельхознадзора также заметили, что маркировочная этикетка была размещена на упаковке сбоку. Это открыло простор для других манипуляций — упаковку легко вскрыть без ущерба для целостности отметок.

Аналогичный прецедент произошел 16 сентября. Инспекторы тогда заблокировали провоз в Россию 20 тонн куриных лап другого казахского производителя, которые следовали в Московскую область.

Продукция не входит в традиционный рацион россиян. При этом она остается востребованной пищей у китайцев. Эту продукцию челябинцы экспортируют в КНР.

