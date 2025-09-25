В челябинском округе главным депутатом стала дама из соцзащиты

Ольга Янина (на фото справа) стала спикером собрания депутатов
Ольга Янина (на фото справа) стала спикером собрания депутатов Фото:

В Чесменском муниципальном округе Челябинской области местная чиновница Ольга Янина стала спикером собрания депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе собрания.

«Состоялось первое заседание депутатов собрания депутатов Чесменского муниципального округа. Новому составу депутатов были вручены мандаты. Председателем собрания избрана Янина Ольга Александровна», — сообщили в группе собрания в соцсетях.

Яниной 51 год. Ранее она работала начальником управления соцзащиты администрации района. Прежний спикер райсобрания Чесменского района Марина Горожанина не стала депутатом в новом созыве.

В других муниципалитетах спикеров переизбрали на новый срок. В Карталинском районе председателем остался Евгений Слинкин, в Каслинском — Игорь Дятлов, в Нагайбакском — Владимир Бурмистров. В Троицком муниципальном округе сохранила свой пост Лариса Шумкина. Также снова стали спикерами председатели собраний Копейска, Миасса и Златоуста.

В Брединском муниципальном округе выборы спикера не состоялись. Два предложенных на этот пост кандидата набрали равное количество голосов. 29 сентября депутаты снова соберутся для выборов спикера.

