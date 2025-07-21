Посол Израиля досрочно уезжает из России

Посол Израиля в России Симона Гальперин завершит свою работу на этом посту осенью этого года. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на представителя дипмиссии.
«Как ожидается, в октябре посол досрочно завершит работу», — сказал источник. Его слова приводит «Интерфакс».
Он также сообщил, что Гальперин будет назначена директором департамента по европейским делам МИД Израиля. В то же время имя следующего главы израильской дипломатической миссии в России после ее ухода пока остается неизвестным.
Гальперин была утверждена в должности посла Израиля в Российской Федерации в мае 2023 года. Ранее она занимала пост руководителя Израильского экономического и культурного представительства в Тайбэе, а также выполняла обязанности специального посланника Израиля на островах Тихого океана.
Ранее Гальперин сообщила, что Тель-Авив может возобновить военную операцию против Тегерана. Однако это станет возможно лишь в случае, если появятся признаки развития иранской ядерной программы в военных целях.
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