Посол Израиля досрочно уезжает из России

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Гальперин проработала на своем посту два года
Гальперин проработала на своем посту два года Фото:

Посол Израиля в России Симона Гальперин завершит свою работу на этом посту осенью этого года. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на представителя дипмиссии.

«Как ожидается, в октябре посол досрочно завершит работу», — сказал источник. Его слова приводит «Интерфакс».

Он также сообщил, что Гальперин будет назначена директором департамента по европейским делам МИД Израиля. В то же время имя следующего главы израильской дипломатической миссии в России после ее ухода пока остается неизвестным.

Гальперин была утверждена в должности посла Израиля в Российской Федерации в мае 2023 года. Ранее она занимала пост руководителя Израильского экономического и культурного представительства в Тайбэе, а также выполняла обязанности специального посланника Израиля на островах Тихого океана.

Ранее Гальперин сообщила, что Тель-Авив может возобновить военную операцию против Тегерана. Однако это станет возможно лишь в случае, если появятся признаки развития иранской ядерной программы в военных целях.

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Посол Израиля в России Симона Гальперин завершит свою работу на этом посту осенью этого года. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на представителя дипмиссии. «Как ожидается, в октябре посол досрочно завершит работу», — сказал источник. Его слова приводит «Интерфакс». Он также сообщил, что Гальперин будет назначена директором департамента по европейским делам МИД Израиля. В то же время имя следующего главы израильской дипломатической миссии в России после ее ухода пока остается неизвестным. Гальперин была утверждена в должности посла Израиля в Российской Федерации в мае 2023 года. Ранее она занимала пост руководителя Израильского экономического и культурного представительства в Тайбэе, а также выполняла обязанности специального посланника Израиля на островах Тихого океана. Ранее Гальперин сообщила, что Тель-Авив может возобновить военную операцию против Тегерана. Однако это станет возможно лишь в случае, если появятся признаки развития иранской ядерной программы в военных целях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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