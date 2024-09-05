Задержанных ФСБ челябинских VIP-полицейских обвиняют по двум статьям УК

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Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, коррупция, уголовный кодекс, деньги, взятка, вымогательство, шантаж
Помимо взяток полицейским вменяют превышение полномочий Фото:

Задержанные сотрудниками ФСБ в Магнитогорске (Челябинская область) начальник отдела полиции «Орджоникидзевский» Константин Пензин и его заместитель Кайрат Бурантаев обвиняются, помимо получения взяток, в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили 5 сентября в пресс-службе СКР по региону.

«Возбуждены уголовные дела в отношении начальника отдела полиции, а также его заместителя, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. п. „г“, „е“ ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из корыстной или заинтересованности), п. „а“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору)», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

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В Магнитогорске ФСБ задержала начальника отдела полиции и его заместителя

Предварительно, высокопоставленные полицейские за деньги помогали знакомому, который занимался незаконным предпринимательством. Взятка предоставлялась в виде услуг имущественного характера, и составляла не менее 77 тысяч рублей.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по региону совместно с ОРЧ СБ ГУ МВД России по Челябинской области. Вскоре полицейским изберут меру пресечения.

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Задержанные сотрудниками ФСБ в Магнитогорске (Челябинская область) начальник отдела полиции «Орджоникидзевский» Константин Пензин и его заместитель Кайрат Бурантаев обвиняются, помимо получения взяток, в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили 5 сентября в пресс-службе СКР по региону. «Возбуждены уголовные дела в отношении начальника отдела полиции, а также его заместителя, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. п. „г“, „е“ ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из корыстной или заинтересованности), п. „а“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору)», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Предварительно, высокопоставленные полицейские за деньги помогали знакомому, который занимался незаконным предпринимательством. Взятка предоставлялась в виде услуг имущественного характера, и составляла не менее 77 тысяч рублей. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по региону совместно с ОРЧ СБ ГУ МВД России по Челябинской области. Вскоре полицейским изберут меру пресечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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