Задержанных ФСБ челябинских VIP-полицейских обвиняют по двум статьям УК

05 сентября 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

Помимо взяток полицейским вменяют превышение полномочий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Задержанные сотрудниками ФСБ в Магнитогорске (Челябинская область) начальник отдела полиции «Орджоникидзевский» Константин Пензин и его заместитель Кайрат Бурантаев обвиняются, помимо получения взяток, в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили 5 сентября в пресс-службе СКР по региону. «Возбуждены уголовные дела в отношении начальника отдела полиции, а также его заместителя, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. п. „г“, „е“ ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из корыстной или заинтересованности), п. „а“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору)», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Новость по теме В Магнитогорске ФСБ задержала начальника отдела полиции и его заместителя Предварительно, высокопоставленные полицейские за деньги помогали знакомому, который занимался незаконным предпринимательством. Взятка предоставлялась в виде услуг имущественного характера, и составляла не менее 77 тысяч рублей. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по региону совместно с ОРЧ СБ ГУ МВД России по Челябинской области. Вскоре полицейским изберут меру пресечения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Задержанные сотрудниками ФСБ в Магнитогорске (Челябинская область) начальник отдела полиции «Орджоникидзевский» Константин Пензин и его заместитель Кайрат Бурантаев обвиняются, помимо получения взяток, в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили 5 сентября в пресс-службе СКР по региону. «Возбуждены уголовные дела в отношении начальника отдела полиции, а также его заместителя, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. п. „г“, „е“ ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору из корыстной или заинтересованности), п. „а“ ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору)», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Предварительно, высокопоставленные полицейские за деньги помогали знакомому, который занимался незаконным предпринимательством. Взятка предоставлялась в виде услуг имущественного характера, и составляла не менее 77 тысяч рублей. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ по региону совместно с ОРЧ СБ ГУ МВД России по Челябинской области. Вскоре полицейским изберут меру пресечения.