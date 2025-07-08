В Челябинске ребенок сжег квартиру раскаленным на сковородке маслом. Фото

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Пожарные спасли ребенка из горящей квартиры (архивное фото)
Пожарные спасли ребенка из горящей квартиры (архивное фото) Фото:

В Челябинске подросток сжег квартиру из-за раскаленного масла, оставленного на плите. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Мальчик госпитализирован.

«В многоэтажке на улице Захаренко, в квартире на пятом этаже произошел пожар. По предварительным данным, возгорание началось из-за раскаленного масла, оставленного на плите», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Огнеборцы с помощью автолестницы сумели вытащить из огня 13-летнего мальчика, он сильно надышался дымом. Ребенка отправили в больницу. Также, с помощью спасательных комплектов сотрудники МЧС вывели с верхних этажей женщину и четверых детей. Никто из них не пострадал. Пожар на кухне площадью восемь квадратных метров удалось оперативно потушить.

Кухня в квартире на пятом этаже сильно повреждена пожаром
Кухня в квартире на пятом этаже сильно повреждена пожаром
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В Челябинске подросток сжег квартиру из-за раскаленного масла, оставленного на плите. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Мальчик госпитализирован. «В многоэтажке на улице Захаренко, в квартире на пятом этаже произошел пожар. По предварительным данным, возгорание началось из-за раскаленного масла, оставленного на плите», — уточнили в пресс-службе ведомства. Огнеборцы с помощью автолестницы сумели вытащить из огня 13-летнего мальчика, он сильно надышался дымом. Ребенка отправили в больницу. Также, с помощью спасательных комплектов сотрудники МЧС вывели с верхних этажей женщину и четверых детей. Никто из них не пострадал. Пожар на кухне площадью восемь квадратных метров удалось оперативно потушить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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