Первый в этом году рейс из Перми до Ярославля вылетел с опозданием на час

Первый рейс авиакомпании «РусЛайн» из Перми в Ярославль вылетел с задержкой в час. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Большое Савино.
«Самолет должен был покинуть Пермь 18 июля в 18:35, однако время вылета скорректировали на 19:20. Позже отправление перенесли на 19:49», — указано на сайте пермского аэропорта.
В краевом минтранспорта сообщили, что отправка борта была отложена из-за позднего прибытия самолета в Пермь. В ведомстве добавили, что рейс в Ярославль отправился с полной загрузкой. Все места были заняты.
О возобновлении прямого авиасообщения между прикамской столицей и Ярославской областью URA.RU писало ранее. Планируется, что перелеты из Перми до Ярославля будут осуществляться два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям — начиная с 18 июля и до 24 октября.
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