В Екатеринбурге станет больше трамвайных линий

В отдаленных районах Екатеринбурга появится больше трамвайных линий. О таких планах рассказал на сессии администрации города на форуме 100+ Technobuild замначальника МБУ «Мастерская генерального плана» Сергей Шутов, сообщает корреспондент URA.RU.
«Проект по строительству Юго-Западного маршрута, замыкающего железнодорожное кольцо по Екатеринбургу, не моделировался (не просчитывался в увязке с другим общественным транспортом) в рамках генерального плана [до 2045 года]. Поэтому его необходимо досконально проработать. Остальные объекты, конечно, несравнимо меньше. Это развитие в отдаленных районах города трамвайной сети», — подчеркнул Шутов.
Сейчас в генплане Екатеринбурга запланирована линия по улицам Луганская — Машинная, которая свяжет Луначарского и Ботаническую. Далее — трамвайный путь от улиц Волгоградская — Белореченская до 8 Марта.
Плюс появилась трамвайная линия от микрорайона Светлого до Химмаша. В 2026 году специалисты будут изучать пассажиропоток, количество людей, проживающих в этих районах, и решать, нужны ли данные направления.
«Если, допустим, будет достаточное количество жителей на новых территориях в районе Химмаша, и трамвай, который мы указали в генплане, будет показывать соответствующий пассажиропоток, который сможет большие трехсекционные трамваи обслужить, значит, решение было правильное. Если нет, то тогда, может быть, будет иметь смысл вернуться, например, к автобусному сообщению с районом», — объяснил Шутов корреспонденту URA.RU.
Генплан Екатеринбурга, рассчитанный до 2045 года, планировали утвердить осенью 2025-го. В нем учтен проект развития метро.
