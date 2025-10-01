Глава Минстроя РФ посетил строящийся в Новокольцовском районе Екатеринбурга кампус Уральского федерального университета. Его сопровождали глава Дирекции по строительству уникальных объектов ППК «Единый заказчик» Наталья Зарубина и гендиректор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев, рассказали в пресс-службе строительной компании.
«В институте радиоэлектроники и информационных технологий главе Минстроя России продемонстрировали атриумное пространство, вокруг которого будет организован учебный и лабораторный фонд каждого блока здания», — пояснили там. Пройдя надземный переход, делегация оказалась в институте экономики и управления. Там она посетила столовую, зону коворкинга и огромную библиотеку.
Последним корпусом, который посетил Файзуллин, стал специализированный учебно-научный центр для старшеклассников. Министру представили встроенный в атриум многофункциональный зал, размещенный на двух ярусах, с эстрадой, артистическими, репетиционным залом, студией звукозаписи, а также тренажерный, спортивный и гимнастический залы.
Объекты проходят испытания систем жизнеобеспечения и благоустройство территории. Первая очередь кампуса на 250 тысяч квадратных метров уже активно используется. В ее состав входят общежития, учебный корпус, медицинский центр, тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками, зоны отдыха.
