В Свердловской области отправили в колонию Вячеслава Курбанова, обвиненного в хищении и незаконном хранении наркотиков, сообщили URA.RU в Первоуральском городском суде. Осенью 2023 года Курбанову подкинули гроб с отрубленной головой свиньи.
«Курбанова признали виновным по двум статьям, обвинение в хищении наркотиков суд исключил как излишне вмененное. Ему назначено наказание в виде восьми лет 15 суток лишения свободы в колонии строгого режима», — сообщили в инстанции. В ходе прений прокуратура просила для Курбанова лишения свободы на 17 лет и десять дней.
В октябре 2023-го Курбанов пришел проверить квартиру, которую сдавал в аренду. И нашел там коробки с наркотическим веществом и чужой паспорт. Мужчина не стал вызывать силовиков и убрал найденное в подвал. После этого ему стали угрожать представители наркошопа. От него потребовали вернуть запрещенные вещества и заплатить деньги.
Курбанов отказался, его стали запугивать сильнее. В частности, екатеринбуржцы Андрей Агалаков и Никита Нилогов поставили у его квартиры гроб с отрубленной головой свиньи и положили туда фото Курбанова. Только тогда Вячеслав позвонил в полицию. Оперативники задержали Нилогова и Агалакова. 17 октября 2024-го их приговорили к реальному лишению свободы.
После этого под суд попал и Курбанов. Ему вменили три статьи УК РФ: хищение наркотиков в особо крупном размере, незаконное хранение запрещенных веществ без цели сбыта и похищение паспорта. Источник URA.RU предположил, что Курбанов собирался продать наркотики, поэтому и не рассказал сразу о случившемся сотрудникам правоохранительных органов.
На прошлой неделе Свердловский областной суд отменил приговор Нилогову и Агалакову. Дело возвращено государственному обвинителю.
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