СБУ объявила в розыск ректора МГИМО

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов объявлен в розыск Службой безопасности Украины. Соответствующая информация размещена в базе данных СБУ.
Торкунова объявили в розыск в июне 2024 года. СБУ заочно предъявила ректору МГИМО обвинения по трем статьям: якобы за посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины, совершение преступления по предварительному сговору группой лиц и «пропаганду войны», передает ТАСС.
В марте 2023 года Торкунова внесли в базу скандального украинского экстремистского сайта «Миротворец». СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политическим, военным, культурным и общественным деятелям.
Помимо этого, президент Украины Владимир Зеленский подписывает многочисленные указы о санкциях против российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Украина обвиняет в сотрудничестве с РФ.
Ранее СБУ объявила в розыск российского певца и депутата Государственной думы Дениса Майданова. Информация сообщается в официальных данных ведомства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.