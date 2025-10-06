«Ростех» продаст долю в бывшем экспортере авиазапчастей

«Ростех» выставит на аукцион 15% акций «Авиаэкспорта»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Ростех» продаст с торгов долю в бывшем экспортере авиазапчастей
«Ростех» продаст с торгов долю в бывшем экспортере авиазапчастей Фото:

«Ростех» выставит на аукцион 15-процентную долю в ОАО «Внешнеэкономическое объединение „Авиаэкспорт“». Соответствующая информация размещена на сайте «РТ-Капитала» — дочерней компании «Ростеха», которая занимается продажей непрофильных активов.

Торги запланированы на 14 октября, начальная цена пакета акций установлена в размере 336 миллионов рублей. В собственности «Авиаэкспорта» находятся четыре помещения в различных районах Москвы, а также здание площадью 4,95 тысячи квадратных метров в муниципальном округе Марьина Роща.

Согласно данным сайта «Авиаэкспорта», компания занимается продвижением продукции российского авиастроения за рубежом, повышает ее конкурентоспособность, осуществляет поставки запасных частей и сервисное обслуживание техники. Всего «Авиаэкспорт» поставил на экспорт около шести тысяч летательных аппаратов советского и российского производства в 68 стран мира, включая более 2,1 тысячи самолетов и 3,5 тысячи вертолетов.

В «Ростехе» пояснили, что владение 15% акций «Авиаэкспорта» не позволяет ОАК участвовать в управлении этой компанией. В госкорпорации подчеркнули, что этот актив не задействован в обслуживании и поставках запчастей для техники ОАК, поскольку корпорация «обладает собственными компетенциями» в данных сферах.

Сейчас основной доход «Авиаэкспорт» получает от сдачи в аренду недвижимости в Москве. Продажа непрофильных активов осуществляется в соответствии с программой, утвержденной «Ростехом», сообщил представитель госкорпорации. Источник РБК, близкий к «Ростеху», также подтвердил, что главным источником доходов для «Авиаэкспорта» является аренда недвижимости. Обслуживание советских самолетов, по его словам, осуществляется через другие компании.

По данным системы СПАРК, «Авиаэкспорт» ежегодно приносит чистую прибыль в размере нескольких десятков миллионов рублей. В 2023 году выручка компании достигла 203,4 миллиона рублей, а чистая прибыль — 50 миллионов рублей. За 2024 год выручка сократилась до 61,5 миллиона рублей, однако чистая прибыль возросла до 55,3 миллиона рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Ростех» выставит на аукцион 15-процентную долю в ОАО «Внешнеэкономическое объединение „Авиаэкспорт“». Соответствующая информация размещена на сайте «РТ-Капитала» — дочерней компании «Ростеха», которая занимается продажей непрофильных активов. Торги запланированы на 14 октября, начальная цена пакета акций установлена в размере 336 миллионов рублей. В собственности «Авиаэкспорта» находятся четыре помещения в различных районах Москвы, а также здание площадью 4,95 тысячи квадратных метров в муниципальном округе Марьина Роща. Согласно данным сайта «Авиаэкспорта», компания занимается продвижением продукции российского авиастроения за рубежом, повышает ее конкурентоспособность, осуществляет поставки запасных частей и сервисное обслуживание техники. Всего «Авиаэкспорт» поставил на экспорт около шести тысяч летательных аппаратов советского и российского производства в 68 стран мира, включая более 2,1 тысячи самолетов и 3,5 тысячи вертолетов. В «Ростехе» пояснили, что владение 15% акций «Авиаэкспорта» не позволяет ОАК участвовать в управлении этой компанией. В госкорпорации подчеркнули, что этот актив не задействован в обслуживании и поставках запчастей для техники ОАК, поскольку корпорация «обладает собственными компетенциями» в данных сферах. Сейчас основной доход «Авиаэкспорт» получает от сдачи в аренду недвижимости в Москве. Продажа непрофильных активов осуществляется в соответствии с программой, утвержденной «Ростехом», сообщил представитель госкорпорации. Источник РБК, близкий к «Ростеху», также подтвердил, что главным источником доходов для «Авиаэкспорта» является аренда недвижимости. Обслуживание советских самолетов, по его словам, осуществляется через другие компании. По данным системы СПАРК, «Авиаэкспорт» ежегодно приносит чистую прибыль в размере нескольких десятков миллионов рублей. В 2023 году выручка компании достигла 203,4 миллиона рублей, а чистая прибыль — 50 миллионов рублей. За 2024 год выручка сократилась до 61,5 миллиона рублей, однако чистая прибыль возросла до 55,3 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...