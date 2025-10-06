В Челябинске стартовал фестиваль ГТО, посвященный Дню героев Танкограда. Мероприятие торжественно открыл глава города Алексей Лошкин.
«Русский народ всегда доказывал свою готовность к труду и обороне нашей границы, нашего родного государства. Мы с вами этот день символично соединим с нашим фестивалем ГТО, когда каждый желающий в возрасте от семи лет может продемонстрировать свою физическую форму», — отметил Лошкин.
Глава города подчеркнул, что важен не только сам экзамен, а сама подготовка к нему — ежедневные тренировки, здоровый образ жизни, желание улучшить свои результаты. Сдача нормативов — это возможность показать свою физическую и морально-волевую форму.
«Сегодня в Челябинске более тринадцати тысяч тех, кто уже присоединился к сдаче нормативов, пять тысяч получили золотой значок. Я желаю всем сегодняшним участникам получить свои золотые значки, показать свою готовность к труду и обороне» — напутствовал глава города.
Депутат гордумы Челябинска, ветеран СВО Артем Барбашин добавил, что Танкоград славится по всей стране героями, чьи руки ковали орудия Великой Победы. И сейчас призыв к готовности к труду и обороне звучит как никогда актуально.
«Исходя из тех вызовов, с которыми столкнулась в настоящее время наша страна, этот лозунг как никогда актуален. И мы все от мала до велика должны быть готовы ко всему, и когда мы будем все к этому готовы, мы будем непобедимы» — отметил Барбашин.
Как подчеркнула глава реготделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Светлана Буравова, в данный момент реализуется важная государственная задача — это новый подход к воспитанию подрастающего поколения. «Каждый из нас готов быть первым, готов быть примером и быть на передовой всех важных государственных событий. ГТО — это не просто нормативы и значок, это философия успешного, сильного и, самое важное, здорового человека. Радует, что именно сегодня здесь активисты движения „Первые“ становятся стимулом для всех остальных ребят, к тому, чтобы формировалось здоровое общество нашего города Челябинска, нашей страны. Желаю каждому из вас сегодня провести хорошо, дружно время, получить свои результаты, сдать нормативой, но самое главное — не останавливаться на достигнутом», — добавила Буравова.
