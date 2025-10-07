Найден подрядчик по обслуживанию 17 кладбищ в Перми

Подрядчиком по обслуживания пермских кладбищ стал единственный участник торгов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Контракт будет действовать до конца 2027 года
Контракт будет действовать до конца 2027 года Фото:

В Перми определен подрядчик, который займется обслуживанием 17 городских кладбищ. В конкурсе приняла участие только одна компания — ООО «Техдоргрупп», которая и была признана победителем. Об этом сообщает «Новый компаньон».

«Сумма заключенного контракта составила 302,5 млн рублей. Согласно условиям договора, подрядчику предстоит обеспечивать надлежащее состояние захоронений на общей площади свыше 997 гектаров», — сказано в техзадании на портале госзакупок. 

В перечень обязанностей исполнителя входит, в частности, проведение работ по озеленению. В весенне-летний период компания должна осуществлять очистку подъездных дорог, пешеходных дорожек и территорий кладбищ, а также вывозить мусор, обеспечивать подвоз технической воды, мыть проезжую часть, удалять старые деревья и поросль, проводить акарицидную и дератизационную обработку.

В зимний сезон на подрядчика возлагается уборка снега с дорог, его вывоз, а также обработка проезжей части и тротуаров противогололедными средствами. Договор будет действовать до конца 2027 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь! Теперь мы и в MAX.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми определен подрядчик, который займется обслуживанием 17 городских кладбищ. В конкурсе приняла участие только одна компания — ООО «Техдоргрупп», которая и была признана победителем. Об этом сообщает «Новый компаньон» . «Сумма заключенного контракта составила 302,5 млн рублей. Согласно условиям договора, подрядчику предстоит обеспечивать надлежащее состояние захоронений на общей площади свыше 997 гектаров», — сказано в техзадании на портале госзакупок.  В перечень обязанностей исполнителя входит, в частности, проведение работ по озеленению. В весенне-летний период компания должна осуществлять очистку подъездных дорог, пешеходных дорожек и территорий кладбищ, а также вывозить мусор, обеспечивать подвоз технической воды, мыть проезжую часть, удалять старые деревья и поросль, проводить акарицидную и дератизационную обработку. В зимний сезон на подрядчика возлагается уборка снега с дорог, его вывоз, а также обработка проезжей части и тротуаров противогололедными средствами. Договор будет действовать до конца 2027 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...