Найден подрядчик по обслуживанию 17 кладбищ в Перми

В Перми определен подрядчик, который займется обслуживанием 17 городских кладбищ. В конкурсе приняла участие только одна компания — ООО «Техдоргрупп», которая и была признана победителем. Об этом сообщает «Новый компаньон».
«Сумма заключенного контракта составила 302,5 млн рублей. Согласно условиям договора, подрядчику предстоит обеспечивать надлежащее состояние захоронений на общей площади свыше 997 гектаров», — сказано в техзадании на портале госзакупок.
В перечень обязанностей исполнителя входит, в частности, проведение работ по озеленению. В весенне-летний период компания должна осуществлять очистку подъездных дорог, пешеходных дорожек и территорий кладбищ, а также вывозить мусор, обеспечивать подвоз технической воды, мыть проезжую часть, удалять старые деревья и поросль, проводить акарицидную и дератизационную обработку.
В зимний сезон на подрядчика возлагается уборка снега с дорог, его вывоз, а также обработка проезжей части и тротуаров противогололедными средствами. Договор будет действовать до конца 2027 года.
