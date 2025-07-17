В кузове самого большого самосвала в мире БелАЗ-75710, который находится в Музейном комплексе в Верхней Пышме, устроили необычный концерт. Внутрь спустились музыканты, чтобы исполнить знакомые советские мелодии, поделились с URA.RU в пресс-службе музея.
«Музыкантам из камерного оркестра „Камеранс“ и экспонату Музейного комплекса БелАЗ-75710 удалось объединить музыку из известных кинофильмов с индустриальным масштабом. Впервые в истории в кузове самосвала прозвучали мелодии из советских кинолент: „Служебный роман“, „Дети капитана Гранта“ и другие», — рассказали в музее.
БелАЗ-75710 официально зарегистрирован в Книге рекордов Гиннесса как крупнейший двухосный самосвал, обладающий кузовом максимального объема — 164,9 кубических метра. Палуба этого транспортного средства уже служила сценой, также внутри проводились показательные выступления по баскетбольному фристайлу и самбо.
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