Под Екатеринбургом артисты спустились в кузов самого большого в мире самосвал: ради чего. Видео

В Верхней Пышме оркестр «Камеранс» отыграл концерт в кузове БелАЗа
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Концерт прошел в Верхней Пышме
Концерт прошел в Верхней Пышме Фото:

В кузове самого большого самосвала в мире БелАЗ-75710, который находится в Музейном комплексе в Верхней Пышме, устроили необычный концерт. Внутрь спустились музыканты, чтобы исполнить знакомые советские мелодии, поделились с URA.RU в пресс-службе музея.

«Музыкантам из камерного оркестра „Камеранс“ и экспонату Музейного комплекса БелАЗ-75710 удалось объединить музыку из известных кинофильмов с индустриальным масштабом. Впервые в истории в кузове самосвала прозвучали мелодии из советских кинолент: „Служебный роман“, „Дети капитана Гранта“ и другие», — рассказали в музее. 

БелАЗ-75710 официально зарегистрирован в Книге рекордов Гиннесса как крупнейший двухосный самосвал, обладающий кузовом максимального объема — 164,9 кубических метра. Палуба этого транспортного средства уже служила сценой, также внутри проводились показательные выступления по баскетбольному фристайлу и самбо.

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В кузове самого большого самосвала в мире БелАЗ-75710, который находится в Музейном комплексе в Верхней Пышме, устроили необычный концерт. Внутрь спустились музыканты, чтобы исполнить знакомые советские мелодии, поделились с URA.RU в пресс-службе музея. «Музыкантам из камерного оркестра „Камеранс“ и экспонату Музейного комплекса БелАЗ-75710 удалось объединить музыку из известных кинофильмов с индустриальным масштабом. Впервые в истории в кузове самосвала прозвучали мелодии из советских кинолент: „Служебный роман“, „Дети капитана Гранта“ и другие», — рассказали в музее.  БелАЗ-75710 официально зарегистрирован в Книге рекордов Гиннесса как крупнейший двухосный самосвал, обладающий кузовом максимального объема — 164,9 кубических метра. Палуба этого транспортного средства уже служила сценой, также внутри проводились показательные выступления по баскетбольному фристайлу и самбо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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