Фестиваль проходит в вечерние часы
Фестиваль светового искусства «Не темно», ежегодно проходящий в Екатеринбурге, стартовал в 13-й раз. 15-го и 16-го февраля выставка инсталляций будет проходить в ТЦ «Радуга Парк» с 19:00 до 23:00.
Десятки художников (местные и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сергиева Посада, Владивостока и Челябинска) представят порядка 30 работ на тему «Звезда». Фотографиями с фестиваля делится корреспондент URA.RU.
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