15 февраля 2025

Десятки художников осветили Екатеринбург. Фото

Десятки художников осветили Екатеринбург на фестивале искусства «Не темно»
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль проходит в вечерние часы
Фестиваль проходит в вечерние часы Фото:

Фестиваль светового искусства «Не темно», ежегодно проходящий в Екатеринбурге, стартовал в 13-й раз. 15-го и 16-го февраля выставка инсталляций будет проходить в ТЦ «Радуга Парк» с 19:00 до 23:00.

Десятки художников (местные и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сергиева Посада, Владивостока и Челябинска) представят порядка 30 работ на тему «Звезда». Фотографиями с фестиваля делится корреспондент URA.RU.

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Фестиваль светового искусства «Не темно», ежегодно проходящий в Екатеринбурге, стартовал в 13-й раз. 15-го и 16-го февраля выставка инсталляций будет проходить в ТЦ «Радуга Парк» с 19:00 до 23:00. Десятки художников (местные и гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сергиева Посада, Владивостока и Челябинска) представят порядка 30 работ на тему «Звезда». Фотографиями с фестиваля делится корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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