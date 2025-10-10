В Краснодарском крае полиция ищет пермяка, устроившего смертельное ДТП

Пермяк на «Ладе» сбил пешехода и въехал в автомобиль
Пермяк на «Ладе» сбил пешехода и въехал в автомобиль

Полиция Анапы объявила в розыск жителя Пермского края Владислава Вихарева. Мужчину подозревают в смерти пешехода. Об этом сказано в telegram-канале ОМВД России по городу Анапе.

«Полицией Анапы разыскивается мужчина, подозреваемый в совершении ДТП со смертельным исходом. Владислав Вихарев родился 10 августа 2004 года в Пермском крае», — написано в сообщении.

Уточняется, что пермяку на вид 20-25 лет. На нем были брюки темно-синего цвета и черно-белая кофта. С собой он нес темно-синий рюкзак. Полиция считает, что Вихарев был за рулем «Лады». Около полуночи на улице Тверской пермяк на полной скорости выехал на тротуар и сбил 40-летнего мужчину. «Лада» не остановилась и поехала дальше, столкнувшись с автомобилем на парковке. Затем Вихарев скрылся. Пешеход умер в больнице.

