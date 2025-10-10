В Пермском крае стартовал набор на курсы для бесплатного обучения ИТ-профессиям

В Пермском крае начался набор в «Школу 21». В этом учебном заведении предлагают бесплатно пройти обучение и получить профессию в сфере ИТ. Подробнее о проекте рассказали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, директор «Школы 21» Александр Федяков и председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко на брифинге для журналистов, на котором присутствовал корреспондент URA.RU.
«Мы создаем еще один центр подготовки специалистов в отрасли ИТ. В Пермском крае на протяжении нескольких лет уже работает Сетевой ИТ-университет в партнерстве с нашими основными вузами. Для нас создание центра подготовки ИТ специалистов станет еще одним импульсом для закрепления конкурентных преимуществ региона», — рассказал Дмитрий Махонин.
Губернатор добавил, что «Школа 21» будет находиться на базе технопарка Morion Digital. Выбору места уделили особое внимание. Создатели проекта хотели найти локацию, в которой участникам будет комфортно учиться, и чтобы рядом находились будущие работодатели. По словам Дмитрия Махонина, выпускников проекта ждут хорошие перспективы, так как IT-специалисты сейчас востребованы во всех отраслях.
Директор «Школы 21» Александр Федяков рассказал, что образовательный проект готовит специалистов по 9 направлениям. Поступить может каждый старше 18 лет. Верхней границы возраста нет, но есть отбор. Сначала нужно пройти онлайн-игру, затем — интенсив, который называется «бассейн». Это двухнедельный период непрерывной работы. На этом этапе участники изучат основы языка программирования C, а также выполнят индивидуальные и групповые проекты.
«У нас каждый является преподавателем для всех остальных. Все ученики в процессе обучения представляют свои проекты друг другу. То есть мой проект, например, должны посмотреть три человека. И я должен в свою очередь проверить три проекта. Помимо прочего такая методика позволяет любому человеку развить качества необходимые в карьере: умение выстраивать коммуникации, умение управлять собственным временем, стрессоустойчивость», — добавил Александр Федяков.
По мнению Александра Анащенко, обучение в «Школе 21» — хороший шанс для пермяков бесплатно получить профессию в сфере ИТ и найти работу в этой сфере. «Нетрудоустроенных не остается. Здесь, в Перми, проект находится на территории технопарка. Думаю, компании, которые там находятся, в ближайшее время получат новые кадры. Пермский край уже обладает серьезным промышленным и технологическим потенциалом, а благодаря „Школе 21“ мы сможем помочь региону в реализации амбициозных цифровых проектов и инициатив», — добавил Александр Анащенко.
