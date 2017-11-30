В Югре выбирают, кто будет вести Instagram губернатора Комаровой

11:40 30 ноября 2017 0

Возможности уравняются: губернатор ХМАО теперь тоже сможет делать селфи с югорчанами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор ХМАО Наталья Комарова меняет работу собственного аппарата: в нем появится «группа по обеспечению деятельности первого лица». Это особый пул чиновников, отвечающих за организацию деловых встреч, подготовку текстов публичных выступлений, работу официальных аккаунтов главы округа в социальных сетях.

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По данным инсайдеров «URA.RU», решение носит системный характер. Подобной группы официально никогда не было, и эту работу были вынуждены выполнять помощники. Сейчас их трое — это Ольга Лузина, Наталья Белова, и Василий Скосырев. Их коллеги подтверждают, что чиновники испытывают суперперегрузки. Люди на этих должностях не справляются с огромным объемом задач, и увольняются, не проработав и года. Так, летом и осенью 2017-го госслужбу покинули помощники губернатора Илья Зенов и Антон Чеплыгин.

«У Комаровой — очень насыщенный график. Совещания, заседания, постоянные поездки и командировки. Приходится не спать ночами и работать в выходные дни. Не каждый такое выдержит. Помогая, какие-то задачи забирают на себя департаменты, начинается неразбериха и цейтнот», — комментирует один из бывших сотрудников аппарата Натальи Комаровой.

Наличие проблемы признано, и сейчас принимаются меры по ее устранению. В новой группе организацией мероприятий займутся помощники, экспертными оценками — советники, написанием текстов публичных выступлений — спичрайтеры. Отдельный человек также будет вести официальные аккаунты главы Югры в социальных сетях.

Планируется, что Наталья Комарова появится в Instagram, Facebook и «В Контакте».

Создание аккаунтов Натальи Комаровой — это уже второй крупный шаг администрации Югры по закреплению своего присутствия в современных социальных механизмах. Ранее было принято решение создать на базе департамента общественных и внешних связей «фабрику троллей» — пул политический райтеров, главной задачей которых станет написание технологических текстов для дальнейшего распространения на различных информационных площадках, включая социальные сети.

Реформы пройдут в структуре ведомства Ольги Белоножкиной Фото: Антон Степыгин © URA.RU

В группу по обеспечению деятельности губернатора планируется включить три уже существующие ставки помощников губернатора, а также открыть пять новых штатных единиц. Сейчас правительство ищет подходящих кандидатов на эти должности. С учетом окладов и различных премиальных надбавок, их зарплата будет составлять около 70 тыс. рублей в месяц.

За ход реформ несут персональную ответственность первый замгубернатора Алексей Шипилов, курирующий внутриполитический блок, а также руководитель аппарата главы ХМАО Ольга Белоножкина. Узнать их мнение на момент подготовки материала не удалось — оба не ответили на звонки агентства по мобильному телефону.

В департаменте общественных и внешних связей округа ситуацию с реформами в аппарате Натальи Комаровой не комментируют.