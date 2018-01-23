Вот что бывает с оппозиционерами, когда они идут работать во власть

16:53 23 января 2018 2

Алексей Беззуб остался без публичной поддержки экс-коллег-чиновников на время судебного процесса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга осудил на три года условно бывшего главу районной службы квартальных Алексея Беззуба за халатность. Приговор интересен тем, что Беззуб — бывший координатор протестного проекта «РосЯма», перешедший в стан екатеринбургской мэрии. «URA.RU» побывало на финальном заседании суда и зафиксировало финал похода бывшего оппозиционера во власть.

В августе 2016 года на 4-летнего мальчика, игравшего на детской площадке в микрорайоне Уралмаш, упали хоккейные ворота. Ребенок получил разрыв поджелудочной железы, а родители малыша потребовали с Беззуба 1,5 миллиона рублей компенсации.

Никто из бывших сослуживцев Беззуба на процесс не явился. Бывшего квартального поддерживали друзья и семья (на фото — его отец, Юрий Беззуб) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

За три месяца до несчастного случая екатеринбургские власти, проводившие ротацию городских служащих, договорились с Беззубом о сотрудничестве. Координатор проекта «РосЯма», критиковавший неустроенность улиц Екатеринбурга, согласился возглавить службу квартальных Орджоникидзевского района, которые отвечают за чистоту и благоустроенность территории. «У Орджоникидзевского района тогда появился новый глава Вячеслав Трапезников. Он подбирал под себя команду, искал ярких людей, у которых глаза горят. Беззуб компетентен, известен и критиковал по делу, поэтому заинтересовал Трапезникова», — рассказал «URA.RU» участник той волны обновления городских служащих, политолог Александр Пирогов.

В 2017 году оппозиционер без скандалов покинул пост ради бизнеса и работы в общественной палате города. После первых успехов на посту квартального Беззуб заявил, что ему не хватает времени на работу. Глава Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников отпустил, заявив, что «удовлетворен итогами совместной работы» с общественником.

Поддержать Беззуба пришли правозащитница Екатерина Петрова и общественник Вениамин Помазкин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Но после ухода Беззуба с поста квартального следствие посчитало, что именно он ответственен за инцидент с упавшими воротами. Районная администрация постаралась дистанцироваться от конфликта. Чиновники только со второго раза пришли давать свидетельские показания в суд, где, впрочем, отметили, что за безопасность кортов отвечал другой человек. Другой публичной поддержки от бывших коллег Беззуб не получил. На оглашение приговора экс-подчиненному Трапезников не явился. «Алексей хорошо работал, наверное, во время процесса руководство должно было его поддержать», — считает Александр Пирогов. На звонок «URA.RU» Трапезников не ответил.

«По уставу, я не должен отвечать за безопасность на корте. Если вы меня обвиняете в халатности, скажите, что я нарушил? У входа на объект было предупреждение, что лазить по конструкциям нельзя. По ГОСТу у хоккейных ворот не должно быть крепежей. Кроме того, мы с экспертами смоделировали падение ворот на ребенка — он не мог получить такую травму от удара. А еще отец пострадавшего ребенка Владимир в прошлый раз на суде заявил, что знакомый следователь посоветовал ему написать на меня заявление, чтобы уйти от ответственности», — бодро объяснял свою позицию журналистам Беззуб у дверей зала суда за 10 минут до заседания.

За спиной сына на лавочке, заваленной куртками репортеров, сидел поникший отец оппозиционера, предприниматель Юрий Беззуб. На словах Беззуба-младшего «я должен показать людям, как происходят такие суды», пожилой мужчина встрепенулся и закивал головой.

Супруга Беззуба осталась возмущена приговором Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Еще поддержать Беззуба пришли супруга Лилия, руководитель местного отделения организации «Трансперенси Интернешнл — Россия» Екатерина Петрова и общественник Вениамин Помазкин.

Оглашение приговора прошло стремительно. Судья скороговоркой огласила приговор: три года условно и больше 80 тысяч штрафа в пользу пострадавшего, и мгновенно убежала из зала. «Спасибо всем за поддержку, буду все обжаловать», — тут же заявил журналистам Беззуб и посмотрел на часы Apple Watch — оглашение приговора заняло меньше 10 минут. «Все закончилось», — написала в WhatsApp коллеге по работе в прокуратуре девушка-прокурор с большими губами и скинула фотографию Беззуба в кольце корреспондентов. «Какой позор!» — буркнул под нос отец общественника.

Сам Беззуб терпеливо объяснял СМИ свою позицию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Я считаю очень показательным отсутствие родителей пострадавшего мальчика сегодня», — поделилась с «URA.RU» Петрова. — А районная администрация, наверно, боится Алексея защищать. Эта история отлично показывает проблемы нашей правоохранительной системы».

Сам Беззуб в беседе с «URA.RU» заявил, что даже знай он два года назад во время назначения на пост квартального, к чему это приведет, то все равно бы согласился работать на муниципалитет. Вторая такая возможность появится у него только через три года — на такой срок суд ограничил право Беззуба занимать аналогичные должности.

«Поймите, в моей ситуации мог оказаться каждый. Ну, такова жизнь. Суд времени все оценит», — резюмировал итог разбирательства общественник.