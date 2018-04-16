Против России воюет весь объединенный Запад. Чем мы можем ответить?

17:53 16 апреля 2018 1

Россия оказалась под ударом внушительной международной коалиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ракетные удары, обрушившиеся на Сирию в ночь на 14 апреля, наглядно показали, что против нашей страны действуют не только США, а широкая и мощная международная коалиция. Помимо США, она включает Великобританию, Францию, Нидерланды, Канаду, Австралию, Данию, Бельгию, ОАЭ, Саудовскую Аравию. Эксперты, с которыми удалось побеседовать «URA.RU», утверждают, что сегодня Россия не обладает реальными инструментами для адекватного ответа. Очевидно, что Москва не подозревала, что отношения с коллективным Западом так сильно и стремительно деградируют. Однако заниматься созданием ответных механизмов все еще не поздно.

США заметно усиливает давление на Россию Фото: depositphotos.com © URA.RU

Основные противники России — это США и Великобритания, все остальные являются второстепенными оппонентами, которые консолидируются по команде, заявил «URA.RU» глава Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин. «На примере Сирии мы увидели очень мощную организацию. Международная коалиция устойчива, четко ставит цели и мобилизуется. Произошедший ракетный удар позволил американцам и их союзникам проверить, на что мы способны. Нам угрожают пушкам, а бьют по экономике. Мы же пока в ответ показали свою слабость», — сказал собеседник агентства. Он указал на то, что «депутаты устроили спектакль»: «Нам объявляют экономическую блокаду, а мы предлагаем постепенно отказаться от „Мальборо“ и бурбона».

Как пояснил «URA.RU» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, России действительно противостоит серьезный и максимально консолидированный противник — коллективный Запад. «По сути, он монопольный хозяин на планете. Там существует своя структура, иерархия, где высшее место занимает Вашингтон, все остальные находятся в подчиненном положении», — сказал Брутер. По его мнению, парадокс ситуации заключается в том, что Россия «не хотела противостоять Западу, однако эту модель ей активно навязывают». «Москва придерживается мнения, что такое противостояние — это путь в дополнительный тупик. И чем дольше наблюдается эскалация, тем больше возникает точек невозврата, тем меньше вероятность благоприятного исхода ситуации», — отметил эксперт.

Сирия стала камнем преткновения на геополитической карте мира Фото: depositphotos.com © URA.RU

Он признал, что Россия не обладает инструментами влияния на Запад: «Увы, английские олигархи не держат деньги в российских банках. Вопросом наработки необходимого инструментария влияния никто не занимался».

Ситуация осложняется тем, что у России нет союзников, отмечает в разговоре с «URA.RU» заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Китай играет в свою игру, действуя сугубо в собственных интересах. То есть сил, которые нас поддерживают, я не вижу», — отметил политолог.

Эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов уточняет: «Китай и Боливия поддерживают нас в Совете безопасности ООН. Иран полностью разделяет направление наших действий в Сирии. Куба и Венесуэла оказывают моральную поддержку». В беседе с «URA.RU» он также отметил, что Индия тоже является нашим союзником, «хотя ее позиция в последнее время не столь ярко выражена». По его словам, большие надежды возлагаются на сотрудничество с Египтом.

Однако Макаркин уверен, что Россия не готова дать достойный ответ на усиливающееся давление. Главная проблема — тяжелая ситуация в экономике:

«Все наши ответы — это из серии „разбомбить Воронеж“ или „выстрелить себе в ногу“. Многие американские товары уже производятся на территории России. Закрывать к ним доступ — это значит изгонять из страны инвесторов».

Макаркин также отметил, что вернуться к модели СССР, где все было государственным, не удастся. «Даже Советский Союз не выдержал той огромной нагрузки, которая была на него возложена», — напомнил эксперт.

По словам аналитика компании «Открытие Брокер» Тимура Нигматуллина, для того, чтобы наша страна могла жить в радикально поменявшихся геополитических условиях, потребуется либерализация национальной экономики. «Многочисленные экономические исследования подтверждают: зачастую ограниченные по каким-либо причинам в доступе на глобальные рынки товаров, услуг или капитала страны демонстрируют более высокие темпы экономического роста и уровень жизни, чем отдельные экономики, им обладающие. Типичный пример — Мексика и Сингапур», — пояснил Нигматуллин.

Экономика России по-прежнему привязана к добыче нефти Фото: Александр Елизаров © URA.RU

По его словам, ключевой элемент экономического развития — эффективность внутренних институтов: «Если бизнес и население доверяют правительству и политическим властям, судебной системе, понимают, как страна будет развиваться в долгосрочной перспективе, уверены в защите частной собственности, то они готовы инвестировать в эту саму долгосрочную перспективу (получать качественное образование, производить и приобретать средства производства). Если институты слабые, даже доступ на рынки сбыта и капитала особо ничем не поможет и страна в лучшем случае останется на прежнем уровне развития».

Нанести ощутимый урон экономике №1 в мире России не удастся, однако сложившуюся ситуацию следует использовать для развития страны, полагает финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов. «Экономика США очень диверсифицирована, можно, конечно, как-то „уколоть“ ее, но не более. Я считаю, что, чем заниматься введением ответных санкций, нам лучше приложить усилия к переформатированию нынешней экономической системы — в частности, продолжить уход от сырьевой модели и заниматься более глубокой переработкой того, что мы добываем. Но на это нужна политическая воля», — подчеркнул Шабанов.

Создание более мощной и независимой экономики позволит обеспечить России большую самостоятельность в принятии решений, отмечает экономический аналитик Артем Ермолаев. «Сейчас все строится по простой модели, когда мы напрямую зависим от нефти. Наши оппоненты знают все наши уязвимости и пользуются этим. Все уже поняли, что достаточно обрушить цены на нефть, чтобы во многом ослабить нашу экономику. Именно поэтому в нынешней ситуации никто не будет воевать с Россией ракетами, к сожалению, нас проще задушить экономически», — пояснил он «URA.RU».