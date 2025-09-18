Мошенники выманивают доступ к «Госуслугам» у школьников

С сентября мошенники стали названивать ученикам школ и выманивают доступ к аккаунту на «Госуслугах» под видом перевыпуска электронного дневника. Об этом сообщили эксперты компании «Нейроинформ».
«В сентябре 2025 года мошенники начали звонить школьникам, представляясь учителями, и под видом „перевыпуска электронного дневника“ выманивают коды из смс», — рассказали специалисты. Их слова приводят РИА Новости.
Отмечается, что детей убеждают, что они помогают родителям, но на деле предоставляют доступ злоумышленникам к своим данным. В том числе банковским счетам родственников. На данный момент злоумышленники выманили у школьников несколько сотен тысяч рублей, указано в материале.
Ранее в МВД России предупреждали о схожих схемах: мошенники представлялись сотрудниками школ или технической поддержки электронных дневников и убеждали жертв сообщать коды из СМС или переходить по фишинговым ссылкам. Получив доступ к личным данным, злоумышленники могли проникать не только в электронные дневники, но и в аккаунты на «Госуслугах» и онлайн-банках, что позволяло им реализовывать другие мошеннические схемы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.