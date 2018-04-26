Что будет, когда Британия раскроет имена российских владельцев офшоров

17:30 26 апреля 2018 0

Великобритания готова раскрыть имена россиян, которые хранят деньги в офшорах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Анонсированное властями Великобритании раскрытие имен бенефициаров офшоров на Британских Виргинских и Каймановых островах грозит обернуться самыми тяжелыми последствиями для российских бизнесменов. Многие из них расценивали эти территории как последнюю тихую гавань для своих финансов. Однако, как утверждают опрошенные «URA.RU» эксперты, ситуация может вскоре кардинально поменяться: «засветившихся» коммерсантов может ожидать даже уголовное преследование.

Разворачивая борьбу с офшорами, Британия помогает властям России, считают эксперты Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ранее стало известно, что британский парламент на следующей неделе собирается рассмотреть законопроект, который предусматривает публичное раскрытие имен бенефициаров офшоров на Британских Виргинских и Каймановых островах. Таким образом, принятие законопроекта позволит узнать владельцев скрытых активов из числа россиян. На сегодняшний день находящиеся под суверенитетом Великобритании, но не являющиеся частью страны заморские территории освобождаются от действующего в Соединенном Королевстве требования раскрывать имена владельцев активов.

По оценкам экспертов, хранение средств в офшорах на Британских Виргинских и Каймановых островах выглядит более привлекательно, нежели, к примеру, на Кипре. Компании с Британских Виргинских островов предприниматели зачастую использовали не только для владения бизнесом, но также для осуществления финансовых операций, а еще как «компании-кошельки» — через них, к примеру, осуществлялись инвестиции в ценные бумаги. И все это — в условиях конфиденциальности и отсутствия налогов.

Как пояснил «URA.RU» директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов, те, кто держали деньги на Кипре, уже успели убедиться в ненадежности такого варианта.

«Первый из трех признаков офшора — специальный режим для компаний, зарегистрированных в данной юрисдикции, но при этом не имеющих права вести деятельность на ее территории. Он выражается в полном освобождении от местных налогов либо максимально льготном налогообложении. Второй признак — закрытость корпоративных реестров, конфиденциальности данных о бенефициарах и отсутствии международного информационного обмена. Что на Кипре, мягко говоря, не работает», — сказал эксперт.

Чиновники и олигархи с ужасом ждут раскрытия офшоров Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Кроме того, по его словам, для офшора также характерно отсутствие обязанности сдачи финансовой отчетности в государственные органы: «Кипр не соответствует всем трем признакам. Налоги платятся, руководство кампаний известно, и отчетность сдается». Смирнов полагает, что именно поэтому российские коммерсанты делают выбор в пользу Британских заморских территорий: «Как правило, туда бегут люди, связанные с бюджетными заказами».

По мнению собеседника агентства, раскрытие имен чревато разбирательством в Британии на предмет происхождения денежных средств: «В России в свою очередь активизируется работа Росфинмониторинга и начнутся массовые аресты тех, кто грешен».

Гендиректор аналитического центра Polit Generation Ярослав Игнатовский подтвердил в беседе с «URA.RU», что все последние годы Британия была «прибежищем для российских олигархов, чиновников, их родных и близких»:

«Данный шаг Британии — это очередной виток давления на российские элиты. В России к этим людям, которые выводили свои средства из страны, могут возникнуть вопросы. Получается, что Британия лишь помогает нам в борьбе с коррупционерами».

Доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов сообщил «URA.RU», что в случае раскрытия офшоров фигурантам из этого списка «придется отчитаться перед налоговой инспекцией о происхождении этих средств».

Тем, кто хранил деньги в офшорах, придется ответить на вопросы правоохранителей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представитель одного из крупных российских бизнесменов на условиях анонимности признался «URA.RU», что «в элитах царит настоящая паника». «Все, конечно, знали о том, что офшоры работают. Но раскрытие имен — это удар в спину. Люди всерьез опасаются обрушения карьеры, бизнеса и преследования со стороны силовых органов».

По оценкам политолога Сергея Журавского, фигуранты «офшорного списка» могут быть автоматически зачислены в предатели, а также тех, кто фактически бойкотировал указания первого лица государства: «Владимир Путин неоднократно поднимал проблему деофшоризации экономики. Возможно, сейчас выяснится, что у нас немало тех, кто не захотел его услышать. О последствиях такого поведения можно лишь догадываться».

Финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин утверждает, что по силе влияния на РФ подобные действия могут быть сопоставимы с небезызвестным раскрытием информации из «Панамского архива», который включает документы компании Mossack Fonseca, почти полвека занимавшейся регистрацией и сопровождением офшоров. «В свое время анализируя „Панамский архив“, Росфинмониторинг обнаружил незаконные финансовые операции на миллиарды рублей, к которым причастны тысячи россиян и в том числе чиновников», — пояснил «URA.RU» эксперт. Он отметил, что выбор офшоров — сложный процесс, каждая юрисдикция имеет свои преимущества и недостатки: «Как правило, территории под британским суверенитетом гарантируют несколько лучшую защиту прав собственности и честные процедуры в случае судебных споров, что актуально для большинства клиентов развивающихся стран».