Политолог Блохин: истечение срока ультиматума Трампа России ничего не значит
По мнению политолога, Трамп осознает, что дальнейшие ультиматумы Кремлю ставить не имеет смысла
По мнению политолога, Трамп осознает, что дальнейшие ультиматумы Кремлю ставить не имеет смысла

В самом начале сентября завершится двухнедельный период, предоставленный главой Белого дома Дональдом Трампом для пересмотра позиций своей администрации относительно конфликта между Россией и Украиной. Тем не менее, на сегодняшний день выполнение данного ультиматума не ожидается. Об этом сообщил политолог-американист Константин Блохин.

«Этот ультиматум выдохся, про него уже все и забыли — только антитрамповские СМИ помнят. Уже после ультиматума была встреча [российского лидера Владимира] Путина и Трампа, переговоры Трампа с европейцами — я думаю, что в итоге он нивелирован», — сказал Блохин в интервью «Ридусу».

Блохин отметил, что Соединенные Штаты уже сталкивались с неэффективностью попыток оказывать давление на торговых союзников России. Результатом этого стало консолидированное партнерство РФ, Индии и Китая. Поэтому, считает политолог, в Белом доме осознают бесперспективность выдвижения ультиматумов Кремлю.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 1 сентября истекает двухнедельный срок, который Трамп определил для российского руководства во главе с Владимиром Путиным. Зеленский также отметил, что Украина рассчитывает на вовлечение американского лидера в обсуждение вопросов безопасности с союзниками, пишет «Царьград».

