Россияне открыли охоту на пьяных полицейских. «Погон» уже не боятся

15:48 09 мая 2018 0

Полицию вызвал сосед, чью машину повредил силовик Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Заместитель начальника УМВД по Екатеринбургу Владислав Сергеев пойман пьяным за рулем и прощается со своей карьерой. За весну это уже второй высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов на Урале, оказавшийся в такой ситуации. «Урожайность» эксперты «URA.RU» объясняют тем, что силовики потеряли приватность, а россияне уже готовы постоять за себя и не боятся конфликтовать с людьми в погонах.

Случай Владислава Сергеева характерен несколькими деталями. Во-первых, согласно рапорту, поймали его на парковке у дома, полицию вызвал сосед, чью машину тот повредил. «Договориться» на месте, судя по всему, не получилось — гражданин настоял на том, чтобы все прошло официально. Второй момент, на который стоит обратить внимание — категоричная позиция свердловского главка.

«По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой он [водитель машины — прим. ред.] будет уволен»,

— заявил «URA.RU» сотрудник пресс-службы областного ГУ МВД Павел Пантюхин. Фактически речь идет об узаконивании простой формулы, действующей автоматически: попался пьяным — прощай погоны.

Интересно и то, что в марте был задержан и другой высокопоставленный уральский сотрудник полиции — замначальника свердловской ГИБДД Александр Юнусов. В середине апреля он распрощался с должностью. Еще через несколько дней был уволен и его руководитель, глава областного ГИБДД Юрий Демин.

В МВД сразу же заявили, что Сергеева ждет увольнение Фото: egd.ru

По словам общественников, говорить о некой тенденции пока рано, однако в целом случаев, когда в России высокопоставленным «погонам» не удается избежать ответственности, стало больше. «Но мы узнаем лишь о тех, которые доходят до результата. Случаев, когда поймали и отпустили, полагаю, все еще не меньше. Тем не менее, радует, что такие случаи, когда наказывают — они есть, их достаточно много. Может, даже настало время говорить, пусть не о тенденции, но просто о том, что перестают закрывать на это глаза, и это приятно», — рассказал «URA.RU» один из основателей общероссийского движения «Общество синих ведерок», правозащитник Алексей Дозоров.

По мнению автоюриста, сложно сказать, что именно стало стимулом возникновения подобного тренда. Одним из факторов, на его взгляд, могло стать сочетание роста самосознания граждан, активно снимающих подобных нарушителей на телефон, и развитие интернет-технологий, в результате чего подобные инциденты становится сложнее замалчивать.

«Полагаю, Сергеев нарвался на гражданина с чувством собственного достоинства, который был обеспокоен, что в таком состоянии тот не только машину повредить — и ребенка мог, к примеру, сбить. И „договориться“ не получилось»,

— рассуждает председатель Свердловского объединенного профсоюза работников внутренних дел, ветеран службы Михаил Павлов. Он добавил, что раньше негласно существовала «корпоративная солидарность», во многом базировавшаяся на том, что если сотрудник ГИБДД задержит пьяного начальника и напишет на него рапорт, у того было достаточно возможностей «отомстить». Но в последнее время ситуация серьезно изменилась. «Позиция министра внутренних дел такая, что если подчиненный допустил нарушение — виновен его начальник. И поэтому стали принимать серьезные превентивные меры, чтобы не доводить до собственного увольнения», — подчеркнул он.

Следующим этапом, по мнению Павлова, станет воспитание собственной корпоративной культуры по примеру европейских стран, где полагаются на авторитет профсоюзов, чтобы избежать подобных инцидентов. «Сергеев, тот же Юнусов — они же наверняка не в одиночку пили, закрывшись у себя в кабинете. То есть были люди, которые видели, что те садятся за руль пьяными, и промолчали, вместо того чтобы вызвать такси. Это от того, что есть ощущение „начальника“, над которым нет авторитетов. Если бы такие авторитеты были — достаточно было бы слова, чтобы остановить», — рассуждает Михаил Павлов.

В то же время, по мнению социологов, «ловить» высокопоставленных полицейских стало реальней благодаря тому, что их лишили приватности. Скрывать подобные инциденты стало сложнее, уверен председатель Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов. «Сильно сузилось пространство приватности, очень мало вещей можно сохранить в тайне, а это становится гарантией того, что власти приходится идти на публичные шаги по искоренению недоработок, по борьбе с преступлениями коррупционной направленности», — резюмировал он.