Как власти ХМАО управляют мэрами, определяя их рейтинги

Идеологический блок правительства ХМАО уличили в создании непрозрачного рейтинга мэров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Политическая элита ХМАО на грани раскола. Причиной послужил свежий мониторинг оценки эффективности работы муниципалитетов за 2018 год (копия есть в распоряжении «URA.RU»), который получили города и районы. Это не итоговый рейтинг мэров — он появляется ближе к осени. Но показатели этого мониторинга наглядно демонстрируют отношение окружной власти к отдельным политикам.

Мониторинг оценки эффективности деятельности органов местного самоуправление (таково его официальное название) — это социологический срез отношения югорчан к муниципальным властям, разбитый по нескольким показателям: дороги, коммуналка, образование, спорт. В нем же отдельно — оценка работы мэров.

Мэр Сургутского района Андрей Трубецкой считается любимчиком идеологического блока правительства ХМАО Фото: Алексей Андронов © URA.RU

«Методика социологии абсолютно непрозрачна. Нет информации, сколько человек в выборке, как их обзванивают, ответы не предоставляют. Мы видим только итоговые цифры», — рассказывает один идеологов крупного муниципалитета ХМАО. По информации источников «URA.RU», эта социология становится причиной конфликтов между территориями.

«Рейтинг готовит департамент внутренней политики, куратор которого — первый вице-губернатор Алексей Шипилов. Любые попытки изменить социологию, внести прозрачность — блокируются. А потом мы получаем — Сургутский район, где к отдельным поселениям вообще нет асфальтированных трасс, где периодически населенные пункты вообще отрезаны от цивилизации, в мониторинге занимает восьмое место по качеству дорог и 12-е по „удовлетворенности организацией транспортного обслуживания“. Это как вообще? И по мэрам. Дегтярев стал неугодным — предпоследнее место в рейтинге. У того же [главы Сургутского района Андрея] Трубецкого — рост на 10 пунктов, и это с учетом всей регулярно звучавшей в прошлом году критики», — отмечает на условиях анонимности один из мэров Югры.

Собеседник объясняет: социология используется и для раздачи дополнительных денег из окружного бюджета весной, и входит в итоговый рейтинг эффективности мэров. «Есть показатели, которые не подделать никак — ввод жилья, например. Но этот мониторинг используется и в итоговом рейтинге тоже.

А это приводит к тому, что можно как угодно выполнять задачи, поставленные президентом и губернатором, быть лидером в каких угодно областях, а из-за социологии оказаться в лучшем случае в середнячках, а в худшем — среди худших.

И еще такой момент — социология в сельских и городских территориях вообще не может быть одинаково оценена. Посмотрите на [главу Белоярского района Сергея] Маненкова, он благодаря этому рейтингу всегда в лидерах. Конечно, все это вызывает вопросы», — отмечает инсайдер.

Позиции мэра Нефтеюганска Сергея Дегтярева в рейтинге странным образом рухнули после конфликта с Алексеем Шипиловым Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Источник в департаменте внутренней политики ХМАО подтверждает, что доверять результатам опроса жителей не стоит. «Есть открытый итоговый рейтинг, который готовит департамент экономического развития. Его сложно подделать, на 80% ему можно доверять (остальные 20 — результаты социологии). Есть рейтинг на основе опросов, его можно нарисовать с любыми данными — то, о чем вы говорите. Есть еще третий, закрытый рейтинг. Там, например, используются учет соотношения рейтинга Комаровой, президента, точечные опросы и интервью экспертов — он считается самым объективным, его отправляют в Кремль. Он не подделывается, но в публичном доступе вы его никогда не увидите», — рассказал инсайдер.

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО заявили, что опрос проводится ежегодно во исполнение указа президента России, а методики рекомендованы федеральными властями и утверждены окружными. «Результаты этого опроса, а также другие подобные данные, к примеру, мониторинг эффектности деятельности органов местного самоуправления, дают оценку работы муниципальных властей по ключевым показателям, позволяют увидеть динамику показателей качества жизни, результативность моделей муниципального управления. Подобные опросы обеспечивают необходимую обратную связь от граждан, но при этом не являются основой для принятия управленческих решений по персоналиям», — добавили в депсвязей.

По мнению политолога Надежды Ушаковой, любые рейтинги изначально становятся причиной конфликтов, особенно — если нет прозрачной методологии. «В случае с главами муниципальных образований, закрытые критерии оценки — „производственная“ необходимость, чтобы исключить любые „фальсификации“ или оперативное решение болевых проблем в ущерб другим», — отмечает эксперт единственную причину, которой может руководствоваться округ в своих решениях не раскрывать всей механики социологии.

«Вполне возможно, что этот рейтинг могли нарисовать какие-то придворные аналитики, которые просто расставили мэров по отношению к ним окружных властей. Грубо говоря, сначала идут мэры-любимчики, которых есть за что хвалить. Потом идут любимчики, которых хвалить не за что, но им рисуют какую-нибудь большую положительную тенденцию. После идут середнячки, а замыкают рейтинг те, кто откровенно не нравится заказчику данных исследований. Данные исследования очень сложно проверить, подтвердить или опровергнуть. Из всего рейтинга можно сделать только один вывод — аутсайдеры списка могут стать главными кандидатами на увольнение», — оценил социологию политолог Андрей Шуклин.

Как ранее сообщало «URA.RU», в свежей социологии в тройке лидеров — Белоярский район, Покачи и Мегион. В списке аутсайдеров — Пыть-Ях, Урай и Нефтеюганск.