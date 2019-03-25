Югорские власти подвели итоги социологических исследований муниципалитетов ХМАО, по результатам которых был составлен рейтинг всех 22 градоначальников региона за 2018 год. Об этом 25 марта «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Копия свежего рейтинга властей также попала в распоряжение агентства.
В пояснительной записке к рейтингу территорий сказано, что главы оцениваются по пятибалльной шкале в зависимости от набранных очков. В тройку лидеров вошли Белоярский район — 4,3 балла (4,0 по итогам 2017 года), Покачи — 4 балла (3,3 по итогам 2017 года), а также Мегион — 3,9 балла (3,4 балла в 2017 году). Хуже всего дела обстоят в Пыть-Яхе, там по итогам 2018 года работникам администрации удалось набрать всего 2,9 балла, это даже меньше, чем по итогам 2017 года (тогда рейтинг составлял 3,5 балла). Также в списке аутсайдеров оказались сразу два муниципалитета набравших 3,2 балла: Урай и Нефтеюганск. Глава последнего города — Сергей Дегтярев — ранее бросил вызов окружным властям. 24 января в администрации города прошли обыски с участием сотрудников СК и ФСБ. Мэр Дегтярев лег в больницу, но, выйдя на работу 30 января, созвал подконтрольные СМИ и заявил о причастности первого вице-губернатора Алексея Шипилова к обыскам с целью сменить власть в городе.
Стоит отметить два муниципалитета, которые продемонстрировали самый резкий подъем по отношению к 2017 году: администрация Нижневартовского района — 3,8 балла и мэрия Нягани — 3,7 балла. Им удалось повысить свой рейтинг на 0,8 единиц по отношению к 2017 году. Один из югорских мэров на правах анонимности подтвердил агентству достоверность данного рейтинга. «Точно не скажу, какие показатели учитывались, но рейтинг был составлен окружными властями. Результаты уже давно на столе губернатора», — резюмирует источник.
Получить комментарий югорских властей и узнать, как именно оценивалась работа югорских градоначальников не удалось. В департамент общественных и внешних связей Югры был направлен запрос. На момент публикации материала ответ получен не был.