С новым учебным годом! Коллаж URA.RU

Политический бомонд начинает новый сезон. Вице-губернатор Азат Салихов набирает новую команду, мэр Екатеринбурга Высокинский проигрывает авторитетному бизнесу, а глава свердловского минобра обещает держать оборону до последнего. А еще говорят про «рейтинг Тунгусова», о громком похищении человека и «Атомстройкомплексе». Подробнее — в свежих «Инсайдах».

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.

Куйвашев выбрал автора поправок в Устав…

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Основной объем работ по подготовке поправок в Устав региона выполнит Уральский институт регионального законодательства, рассказывают собеседники в окружении главы региона. Именно его директору Николаю Воронину предстоит контролировать подготовку новелл, которые позже примут депутаты Заксобрания. За это Воронину якобы даже немного подняли зарплату, хотя в кулуарах он признается, что главное для него — не деньги, а признание, что никто больше не может выполнить столь ответственную работу.

…, а Салихов собирается автора уволить

По информации инсайдеров, вице-губернатор Азат Салихов активно ищет опытного юриста, который мог бы заменить Николая Воронина на месте директора Института регионального законодательства. Дело в том, что вполне возможно, что Салихов станет следующим спикером законодательного собрания, и ему понадобится опытный разработчик областных законов. Вполне возможно, что список кандидатов ему будет предоставлен советником губернатора Анатолием Гайдой.

Полпреда разозлили чиновники и бывший министр…

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Конфуз случился при открытии в Академическом районе Екатеринбурга новой школы № 79 с инженерно-техническим уклоном. На торжественном мероприятии уральский полпред Николай Цуканов публично сделал замечание главе города Александру Высокинскому и вице-мэру по строительству Алексею Бирюлину, сообщив им, что они «плавают» в цифрах. На помощь чиновникам тут же вызвался бывший глава минстроя Виктор Киселев, чем, говорят очевидцы, вызвал только отторжение участников встречи.

…, а экс-премьер обиделся за Куйвашева

Не меньший конфуз состоялся и при подготовке визита в упомянутую школу. Рассказывают, что один из старожилов уральской политики Алексей Воробьев, узнав, что на открытие не пригласили губернатора Евгения Куйвашева, заявил своему окружению: «Академический — это губернаторский проект». И отказался участвовать в церемонии.

На Бидонько делают ставки

В резиденции свердловского губернатора Евгения Куйвашева спорят, сколько депутатских мандатов политический администратор области Сергей Бидонько «заработает» в этом году. Всего на кону 21 мандат, причем, один из них — в областном заксобрании. Задача Бидонько — обеспечить победу максимального количества лояльных власти кандидатов. Большинство участников дискуссии прогнозирует крайне высокий результат — около 90%. Инсайдеры сообщают, что в связи с отсутствием в Свердловской области в 2021 году «больших выборов», даже кампания в малонаселенном Махнево приобрела особое значение — администрация президента следит за судьбой каждого мандата в регионе.

Власти не нашли место для Крапивина в Екатеринбурге

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ходе дискуссий об увековечивании памяти Владислава Крапивина поднимался вопрос об установке памятника писателю, но этот вопрос поставлен на паузу, утверждают слухмейкеры. «Нет понимания, где можно его поставить — по логике вещей, он должен быть где-то недалеко от ВИЗовского пруда, но там нет достойных локаций», — рассуждают наблюдатели. В то же время они напоминают, что в Екатеринбурге за последнее время было установлено множество памятников, необходимость в которых крайне сомнительна — в том числе памятник контрразведчику у ОДО или создателю ВИА «Песняры» у ККТ «Космос».

Губернатор сделал сложный выбор

Отсутствие губернатора на похоронах писателя Владислава Крапивина стало поводом для споров элиты. По мнению одних спорщиков, Евгений Куйвашев сделал ошибку, не посетив церемонию прощания. Другие намекали, что глава региона должен был, как минимум, показать, что тоже прочувствовал это события — и хотя бы написать о нем в Instagram. С другой стороны, уверяют наблюдатели, любая рефлексия потребовала бы оценки действий регионального минздрава. «В итоге губернатор уехал в Нижние Серги, где контролировал восстановительные работы. Так что в случае любых вопросов он скажет, что решал проблемы живых», — намекают в окружении Куйвашева.

Биктуганову приказано держаться до последнего

Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Свердловские власти примут решение о переводе школ на дистанционное обучение только в крайнем случае, утверждают источники в региональном минобразования. «Это одна из самых больных тем, дистант болезненно воспринимается большинством родителей и будет неизбежно сопровождаться негативной реакцией в обществе. Поэтому карантины из-за коронавируса признаются не форс-мажором, а неизбежным фактом, и ни к каким глобальным решениям не приведут, подчеркивают наблюдатели.

В Свердловской области появится новый центр власти

Бывший офис уральского «Ростелекома», который правительство Свердловская области выкупило за 115 миллионов рублей, обретает новых жильцов. Рассказывают, что в здание переселят не только сотрудников Счетной палаты, но и директора Департамента информатизации и связи Юрия Гущина со всеми подчиненными. Переезд объясняют расширением полномочий и задач, которые стоят перед департаментом Гущина. Другие намекают, что инфраструктура, которая осталась от «Ростелекома», может пригодиться ДИСу и позволит области немного сэкономить.

«Единая Россия» осталась без спонсора

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Реорганизация ГУП «Фармация» в бюджетное учреждение может неожиданно ударить по бюджету свердловского отделения партии «Единая Россия». Как сообщает инсайдер, депутат свердловского заксобрания, владелец фармацевтического холдинга «Радуга» Александр Серебренников спонсировал единороссов в обмен на доступ к госконтрактам «Фармации». Ее реорганизация, помимо очистки от долгов, преследовала целью отрезать «Радугу» от бюджетного финансирования. Таким образом Серебренников лишился значительной части доходов, а вместе с ними — обязательств содержать региональное отделение ЕР. Впрочем, источники в самом региональном отделении утверждают, что роль Серебренникова как кошелька свердловской ЕР сильно переоценена, и в спонсорах недостатка нет. Вопрос только в том, насколько комфортные с ними отношения у главы свердловских единороссов Виктора Шептия.

Свердловские депутаты ищут доступ к губернатору

Рассказывают, что некоторым депутатам свердловского заксобрания удалось обсудить перспективу грядущих выборов лично с губернатором Евгением Куйвашевым и членами его окружения. Заручившись благословением на личной аудиенции, они чувствуют себя спокойно. В переговорном процессе участвуют люди из ближайшего окружения губернатора, в том числе, замгубернатора Азат Салихов. Последний является одним из кандидатов на пост спикера следующего созыва. Правда, сам Салихов эту информацию активно опровергает. Правда, на беседу к губернатору попали лишь единицы из 50 депутатов заксобрания. Остальные терзаются неизвестностью: с ними переговоров никто не ведет.

Высокинский проиграл Черепанову

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По информации из городской администрации, мэру Екатеринбурга пока не удалось согласовать кандидатуры на довыборы в городскую думу в ноябре. Предложения Высокинского были отклонены и, говорят, что это может быть связано с планами на сотрудничество с авторитетным бизнесом. «Ожидается, что после подписания соглашения с „Форум-групп“ со стороны его владельца Олега Черепанова могут возникнуть новые идеи относительно кандидатов», — шепчутся инсайдеры.

Составлен «рейтинг Тунгусова»

Крупный просчет сделало одно из информагентств Екатеринбурга. Готовясь к 100-летнему юбилею УрФУ, редакция опубликовала свой вариант списка выдающихся выпускников. Что интересно, в нем присутствуют исключительно люди из команды бывшего серого кардинала мэрии Екатеринбурга Владимира Тунгусова. «На почетном месте и нынешний ректор Виктор Кокшаров, что сняло все сомнения о его политической принадлежности», — расставляют политические акценты инсайдеры.

«Начальник ливневки» Екатеринбурга стал ритуальной жертвой

Незаметно прошла отставка директора муниципального предприятия, ответственного за состояние ливневки в Екатеринбурге. После потопа, вызванного на улицах Блюхера и Шефской, говорят, планы у мэра были более амбициозные. Высокинский намерен был уволить глав Орджоникидзевского и Кировского районов, но он решил не нагнетать конфликт и сделал главным ответственным руководителя муниципального предприятия.

Мэрия Екатеринбурга закрывает зоопарк

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Говорят, что в мэрии обсуждается вопрос о полном закрытии екатеринбургского зоопарка. В условиях пандемии он совсем перестал зарабатывать деньги, а бюджет на будущий год будет очень сложным. К тому же застройщики активно предлагают ответственному за стройку вице-мэру Алексею Бирюлину различные проекты освоения земли в центре города. Одновременно встает вопрос стоит о распродаже животных, в том числе, в частные руки.

Суд по Коркину ударит по Торощину

Крупный скандал может разразиться при судебном разбирательстве вокруг депутата свердловского заксобрания от ЛДПР Коркина, которого обвиняют в убийстве по неосторожности во время уикэнда и речной прогулки. Однако, по информации инсайдеров, в лодке был и «любимец» Жириновского депутат Госдумы от ЛДПР из Свердловской области Игоря Торощин, с его ролью в инциденте придется разбираться.

Куземку забыли перед отставкой

Затишью вокруг фигуры вице-мэра Екатеринбурга по идеологии Екатерины Куземки нашлось объяснение. По мнению экспертов, информационный вакуум, в который она попала в последнее время, связан с тем, что ей готовят замену. В качестве кандидата на ее пост рассматривается один из действующих советников градоначальника Высокинского, недавно заступивший на должность.

Бывший вице-мэр Екатеринбурга остается без работы…

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший вице-мэр Екатеринбурга по соцполитике Дмитрий Баранов пока не вышел на новое место работы, хотя перед увольнением из администрации у него, как сообщают инсайдеры, были договоренности с областными властями. «Но вопрос поставили на паузу. Баранову сейчас нужно заново вступать в обсуждения и доказывать, что он может быть полезен», — описал ситуацию инсайдер.

…, а его бывшие подчиненные сражаются за вакантный пост

В споре за место, освобожденное Барановым, появился новый фаворит, утверждают слухмейкеры. Рассказывают, что начальник департамента образования Екатерина Сибирцева показала свою эффективность Александру Высокинскому. В пример приводят успешную подготовку школ Екатеринбурга к новому учебному году. В то же время конкурентка Сибирцевой, и. о. вице-мэра и начальник комитета соцполитики Елена Левина в последние недели не так заметна. Кроме того, как говорят злые языки, если бы Левину так сильно хотели заместительницей Высокинского, то ее бы уже давно избавили от приставки и. о.

Первый вице-мэр Екатеринбурга стал жертвой аппаратного коллапса

Поскольку первому вице-мэру Екатеринбурга Александру Ковальчику до сих пор не могут найти и согласовать нового помощника, документы, которые должны пройти через чиновника, зависли в кабинетах. «У него скопилось море не подписанных бумаг — практически весь документооборот встал», — сообщают в окружении первого зама Высокинского.

Главу района Екатеринбурга проверяют на финансовые махинации…

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Кировского района Екатеринбурга Александр Лошаков стал фигурантом прокурорской проверки. По словам инсайдеров, надзорный орган заинтересовался тем, как в 2020 году в районе проводились дорожные ремонты. «Во-первых, все контракты подписью Лошакова замкнули на районный ДЭУ, а во-вторых, (что более серьезно) выяснилось, что вместо нормального покрытия в ходе ремонтов дорожники использовали обычную срезку», — поделился собеседник агентства, отметив, что речь может идти о миллионах освоенных рублей.

…, а его коллега отделался испугом

В отношении коллеги Лошакова — главы Чкаловского района Вячеслава Мишарина — проверка прокуратуры уже завершилась, делятся слухмейкеры. «Но ничего серьезного у него не нашли — чиновник отделался административным взысканием», — сообщают в городских структурах управления.

Полянин требует переписки с губернатором

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главред «Областной газеты» Дмитрий Полянин заявил экстравагантный иск. Руководитель официального издания свердловских властей, несколько лет судящийся с работодателем из-за 38 млн рублей, в судебном порядке требует запретить вице-губернатору Сергею Бидонько вести переписку. «Дмитрий Павлович давно ведет переписку с губернатором [Куйвашевым], но ответы получает от вице-губернатора Сергея Бидонько. Полянину это не нравится и он требует, чтобы ему губернатор отвечал лично», — смеются юристы резиденции. Там вообще рассказывают эту историю как анекдот, поскольку главред пытается создать прецедент, требуя от суда признать его равновеликим с главой региона.

Кызласов продолжает влиять на «Титановую долину»

Подтверждается информация, что новый руководитель «Титановой долины» Андрей Антипов — креатура находящегося под следствием предшественника Артемия Кызласова. В пользу этого говорит то, что инициатор возбуждения уголовного дела против Кызласова бизнесмен Панов никак не может добиться подписания актов приемки выполненных работ. Злые языки цитируют Антипова, который, якобы, сказал в адрес бизнесмена: дескать, он ноги до коленей сотрет, пока ходить ко мне будет.

Глава свердловской полиции устроил охоту на ведьм

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков поставил перед подчиненными непростую задачу. На одном из оперативных совещаний он попросил пиар-блок выяснить источники утечки информации в СМИ и доложить о результатах внутренней проверки. «Его начинает раздражать, что о внутренних разборках в полиции узнает кто-то со стороны — он к такому не привык», — объясняют логику управленца.

Начальник полиции Екатеринбурга лишился помощницы…

Новый шеф полиции Екатеринбурга Игорь Озеров лишился помощницы, отвечавшей за документооборот. Рассказывают, что женщина, трудившаяся в управлении с начала 2010-х годов, отказалась принимать методы работы нового начальника. «Озеров думает, что он — лучший специалист по документам (хотя это, конечно, не так), и поэтому заставлял подчиненную переделывать правильные документы. Она не выдержала и ушла», — судачат в полицейском управлении.

…, а над его ставленником смеются коллеги

Новый командир полка ДПС — подполковник полиции Александр Беляков, назначенный в июле по протекции Озерова, удивляет подчиненных. Рассказывают, что наибольшее впечатление на рядовых сотрудников произвела форма Белякова. «Она старого образца — например, сзади на штанах нет стрелок. Смотрится экзотично, все веселятся за спиной», — описывает инсайдер. В остальном же к Белякову пока присматриваются.

Стал известен заказчик похищения врага «Атомстройкомплекса»

Один из похитителей Олега Сербиенко, екатерибуржца, который отказывается продавать свой участок возле стройплощадки «Атомстройкомплекса» на улице Шейнкмана, пошел на сделку со следствием. Андрею Черепанову за участие в похищении человека пообещали всего три с половиной года условно, а за это он назвал имя заказчика преступления. Как сообщил источник в правоохранительных органах, за похищением может стоять человек из «Атомстройкомплекса», который таким образом хотел помочь решить проблему своей компании. Силовики уже работают с заказчиком похищения.

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