В центре Екатеринбурга строят дом с английским садом

За счет архитектурной подсветки здание узнаваемо в любое время суток Фото: PRINZIP

В Екатеринбурге на Первомайской, 60 реализуется уникальный проект дома бизнес-класса с роскошным английским садом. Проект сдадут в 2021 году.

— Локация

Дом расположен в тихом центре. Буквально в 15 минутах ходьбы — Харитоновский и дендрологический парки, в 18 минутах — набережная, вокруг есть несколько детских садов, гимназия, торговые центры. В шаговой доступности — театры и университеты.

— Планировки

Застройщик предлагает просторные квартиры с трехметровыми потолками. Высота окон в помещениях — 2,1 метра, ширина — до 4 метров, есть и планировки с полностью витражным остеклением. «На верхних этажах — пентхаусы с высотой потолка 5,8 метра. В них установлены панорамные окна до потолка и можно сделать второй ярус — антресоль. Это дополнительное пространство, например, для гостиной, кабинета, спальни или домашнего кинотеатра», — рассказал представитель компании-девелопера PRINZIP.

На втором ярусе можно разместить кабинет, спальню или домашний кинотеатр Фото: PRINZIP

Для монтажа второго яруса установят специальные крепления. При этом антресоли в продаваемой площади учитываться не будут, так что покупать такое жилье выгодно.

— Отделка

В квартирах нет ни межкомнатных перегородок, ни отделки — это сделано специально, чтобы каждый мог обустроить внутреннее пространство «под себя». При этом возможности для обустройства огромные: например, на теплых лоджиях можно сделать игровую, кабинет, библиотеку или тренировочное пространство, а низкие подоконники приспособить под зону отдыха.

Низкий подоконник можно превратить в удобную зону отдыха Фото: PRINZIP

— Инженерная начинка

В доме предусмотрели приточно-вытяжную вентиляцию: она нагоняет свежий воздух снаружи, доводит до комнатной температуры, фильтрует его, а после удаляет отработанный воздух в вентиляцию. Особенно это важно для аллергиков: можно не открывать окна, не дышать пылью и пыльцой, при этом воздух в помещении всегда будет чистым.

В квартирах не будет слышно ни работающих лифтов, ни инженерного оборудования. «Лифтовые шахты отделены от квартир холлами, межквартирными коридорами, звукоизоляционными прослойками между стенами. На воздуховодах установлены шумоглушители, выполнена звукоизоляция инженерных помещений в подвале и на чердаке», — объяснил представитель застройщика.

В 23-этажной секции на каждом этаже есть помещение для наружных блоков кондиционеров — они не будут портить фасад дом. В 7-этажной секции наружный блок кондиционера можно вывести на фасад в готовый короб, выполненный застройщиком.

— Паркинг

Вместе с квартирами есть возможность приобрести и подземный паркинг. Для жильцов Первомайской, 60 оборудуют 177 машино-мест: как стандартных, так и более просторных — для универсалов, для семей есть места сразу на два автомобиля. Желающие смогут купить также закрытые боксы и кладовки для хранения сезонных вещей, зимней резины и велосипедов.

— Дополнительные удобства

Собственников и гостей дома будет встречать в холле администратор. Ему можно оплатить коммунальные услуги или передать заявку в управляющую компанию.

В холле предусмотрены зоны ожидания с диванами Фото: PRINZIP

— Закрытый двор

Двор будет закрытым. Там обустроят английский сад: на газонах и холмах разной высоты высадят 20-летние деревья, выращенные в немецком питомнике, кустарники и цветы. Продумано все, вплоть до сочетаний запахов. Сад будет выглядеть красиво в любое время года: он будет пышно цвести весной и летом, а зимой его будут украшать вечнозеленые растения.

Деревья и кустарники для английского сада привезли из Германии Фото: PRINZIP

В ландшафт гармонично впишут зоны отдыха, игровые площадки из лиственницы, площадки для воркаута. Сквер рядом с домом, расположенный со стороны улицы Первомайской, застройщик реконструирует за свой счет. Там планируется поставить скамейки, фонари, высадить деревья и кустарники.

Детская площадка будет выполнена из экологически чистой лиственницы Фото: PRINZIP

— Освещение

Вокруг дома — двухуровневое освещение: высокие фонари наполняют пространство светом, а низкие светильники подсвечивают декоративные элементы, пешеходные дорожки и кустарники. Во дворе светло и безопасно в любое время.

Вечером автоматически включается архитектурная подсветка фасада. Решение разработано специально для дома на Первомайской, 60. Здание узнаваемо в любое время суток.

Застройщик ЖК «Первомайская, 60»: ООО «Эстейт Девелопмент». Проектная декларация размещена на сайтах наш.дом.рф и estate-development.su/dokumenty. Продажи осуществляются в соответствии с законом РФ № 214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости». Не является публичной офертой.

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