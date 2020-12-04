Челябинские инсайды: депутат крышует клуб

А что вы попросите у Деда Мороза на Новый год? Коллаж: URA.RU

В челябинском правительстве смирились с тем, что новогодние торжества для чиновников отменяются. Однако раскошелиться по случаю Нового года придется. А у депутата Марселя Хазиева, оскандалившегося на запретной вечеринке, новые проблемы, на этот раз финансовые. Тем временем в заксобрании посмеиваются над депутатом Александром Мотовиловым за его попытки устроить в парламенте дедовщину. А в кулуарах утверждают, что после Нового года в Челябинск приедет новый руководитель регионального УФСБ.

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Текслер придумал, чем заменить банкеты

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Несмотря на отмену новогоднего приема и корпоративов в правительстве области, губернатор Алексей Текслер одно праздничное мероприятие в своей резиденции совершенно точно проведет. «Одна елка в резиденции будет, — говорят инсайдеры. — И это будет „Елка желаний“, на которой, как и год назад развесят игрушки, внутри которых спрячут детские письма. Это письма от детей, которым надо помогать и чиновники должны будут за свой счет исполнить мечту ребенка. Даже если речь идет о дорогостоящем подарке». По слухам, никто из руководителей ведомств и их замов не сможет отказаться от проекта, иначе будет неловкого друг перед другом.

Главы жалуются на отсутствие гастарбайтеров

Декабрь ожидается напряженным для всех глав городов и районов. Мэры должны отчитаться перед губернатором Алексеем Текслером об исполнении планов. Как сообщают инсайдеры, самыми провальными ожидаются строительные проекты. «Главы говорят, что из-за пандемии в регион не смогли приехать гастарбайтеры из ближнего зарубежья, — говорят в кулуарах. — Мол, границы были перекрыты, и отсутствие дешевой рабочей силы сорвало все сроки». При этом в территориях, особенно в сельских, полно своей рабочей силы и надо было привлекать местных. Главы же утверждают, что как раз и наняли местных, но те, в отличие от старательных гастарбайтеров не отличаются высокой дисциплиной.

Губернатор усилит контроль над стройкой

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Несмотря на жалобы глав на отсутствие рабочей силы и срыв сроков сдачи объектов, губернатор Алексей Текслер взял под особый контроль именно строительство. Как сообщают инсайдеры, в ближайшее время Текслер проведет ряд рейдов. Будет осматривать, в том числе, незавершенные стройки. «Надо полагать, что в очередной раз достанется и минстрою, и подрядчикам. Никакие оправдания, связанные с отсутствием гастарбайтеров приниматься не будут», — уверяют инсайдеры.

В Челябинск ждут нового генерала ФСБ

Говорят, что после Нового года может смениться начальник УФСБ по региону. «Действующего руководителя УФСБ Сергея Сизова якобы отправят на повышение, а на его место пришлют генерала Дмитрия Иванова, который сейчас руководит УФСБ по Томской области», — толкуют в кулуарах. Скептики к таким слухам относятся с иронией. «Сизов руководит ведомством с июня 2019 года, — напоминают они. — Слишком малый срок для очередной ротации. Да и в Москве он на хорошем счету, нет оснований в очередной раз перезагружать челябинское управление».

Мотовилов обидел гордуму

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инсайдеры рассказывают, что на недавнем заседании комитета по регламенту заксобрания региона председатель комитета Александр Мотовилов неприятно поразил коллег. Обсуждалось, как будет работать пресса, когда пандемия закончится, и сессии снова станут очными. До пандемии журналисты находились в гербовом зале. Пишущие корреспонденты следили за трансляцией по монитору. Фотокорреспонденты и операторы могли зайти в зал, чтобы сделать необходимую съемку. «Кто-то привел в пример городскую думу Челябинска. Когда идут сессии, прессе можно попасть в зал для заседаний. Мотовилов же сказал, что, мол, нашли, с чем сравнивать, еще бы село вспомнили! — рассказывает инсайдер. — То есть, по сути, сравнил думу с колхозом». Говорят, что коллег такое заявление покоробило.

Депутат устроил дедовщину

А еще говорят в челябинском ЗСО, что Александр Мотовилов, который работает депутатом второй созыв, высокомерно относится к новичкам. «Он уже перессорился чуть ли не со всеми, кто впервые избрался, — рассказывают инсайдеры. — А новичков почти половина. Он им говорит, что у них нет права голоса! Одним словом, устроил дедовщину».

По слухам, над высокомерием Мотовилова большинство новобранцев просто посмеивается. Значительная часть из них стала депутатами при поддержке областных властей в рамках обновления ЗСО. Говорят, что Мотовилова уже одергивают коллеги, которые работает в парламенте гораздо дольше него и ничего подобного себе не позволяют.

Единороссы взяли паузу

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В челябинском региональном отделении «Единой России» взяли паузу в подготовке к выборам в Госдуму по тем округам, где еще нет ясности по кандидатам. «Из действующих депутатов согласованы только Владимир Бурматов (Металлургический округ) и Виталий Бахметьев (Магнитогорский округ). По их округам уже формируются штабы. По остальным трем округам ждали решения к федеральному съезду ЕР в декабре. А так как съезд из-за пандемии коронавируса перенесли на февраль, то все зависло. Процесс приостановили», — рассказывают инсайдеры.

Мительман готовится к выборам в Госдуму

Пока в «Единой России» ждут федерального съезда партии, депутат гордумы Челябинска Илья Мительман стал чаще выезжать на юг области. Причем в те территории, что входят в Челябинский округ на выборах в Госдуму. «Он встречается с руководителями администраций, местными элитами и просит их поддержать на выборах в Госдуму, — говорят инсайдеры. — Обещает всякие бонусы, если ему удастся избраться. Те, с кем он говорит, пока раздумывают. На областном уровне еще нет решения по Челябинскому округу, а раньше времени брать на себя какие-либо обязательства, не хочется».

Мэру Челябинска прислали подделанные документы

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тем временем в мэрии Челябинска обсуждают странную историю, связанную с депутатом гордумы Ильей Мительманом. На имя мэра Челябинска Натальи Котовой поступило некое письмо, подписанное депутатами Курчатовского райсовета, связанное с демонтажом незаконных киосков. «Стали разбираться и выяснили, что большинство депутатов, чьи подписи стоят, вообще не знали о письме, и якобы его не подписывали, — говорят в кулуарах. — Говорят, это письмо организовал Мительман, который все активнее пытается раскачать в Челябинске протестную повестку».

ОНФ удивил дорожников

Активисты челябинского ОНФ усилили контроль над уборкой дорог в Челябинске. В течение месяца «фронтовики» выдают по два-три сообщения, не упуская мелочи. «Контролировать процесс стоит, — говорят в кулуарах. — Единственное, что удивляет, что активизировались фронтовики с лета 2019 года». Как отмечают в кабинетах, именно с лета 2019 года городом стала руководить Наталья Котова. До этого дороги интересовали ОНФ гораздо реже. По странному стечению обстоятельств, монополистом по уборке дорог был «Южуралмост», к которому у «фронтовиков» претензий было мало. И это несмотря на жалобы по поводу плохой уборки снега. «Тогда всерьез подумывали о том, что у руководителя челябинского исполкома ОНФ Дениса Рыжего сложились очень хорошие отношения с „Южуралмостом“, а теперь, когда „Южуралмост“ дороги не убирает, все поменялось», — рассуждают в кулуарах.

Хазиева поставили на счетчик

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

С депутата Центрального райсовета Челябинска Марселя Хазиева инвесторы клуба Gatsby требуют вернуть деньги, вложенные в проект. «Хазиев оскандалился на запретной ночной вечеринке в честь открытия клуба. Наезжал на полицейских. Мол, по какому праву они сюда пришли, хотя клуб явно нарушил запреты, введенные из-за пандемии, — напоминают инсайдеры. — Теперь клуб попал в негативную повестку. Организаторы продемонстрировали всему миру, что им плевать на все ограничения, введенные властями. А так как Хазиев имел непосредственное отношение к открытию, инвесторы требуют вернуть вложенные деньги». Сам Хазиев по-прежнему придерживается твердой версии, что понятия не имел, что присутствует на открытии ночного клуба и, мол, просто зашел в гости на день рождения. Даже рассказывает всем, что его специально преследовали, как представителя оппозиции.

Gatsby хвастался своей крышей.

Источники рассказывают, что когда клуб Gatsby готовили к открытию, юристы их предупреждали, что могут быть проблемы. Скандальную вечеринку провели как разу в ту ночь, когда вступил в действие запрет на работу заведения после 23:00. Организаторы открыто приглашали на вечеринку через свои аккаунты с указанием точного места нахождения. Проверяющим нужно было только прийти по указанному адресу. «Даже если бы клуб не работал ночью, то все равно бы были проблемы. В здании не было необходимых рециркуляторов воздуха. Клубу предлагали установить их, чтобы избежать претензий Роспотребнадзора, — говорят в кулуарах. — Но те в ответ заявили, что у них «такая крыша, что им никто не страшен, даже полиция». Вероятно, этой крышей и считался депутат Марсель Хазиев.

Мэр Миасса поссорился со спикером

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Миасса Григорий Тонких ссорится с председателем городского собрания депутатов Дмитрием Проскуриным. Стороны конфликтуют из-за денег и кабинетов. «Тонких требует от Проскурина сократить аппарат горсобрания, а, значит, и фонд зарплаты. Еще просит передать пресс-службу городского собрания мэрии Миасса, — рассказывает инсайдер. — А еще Тонких требует, чтобы депутаты отдали мэрии три своих кабинета». По слухам, Проскурин упирается и говорит, что Миасс третий по величине город области. Городское собрание должно иметь нормальный аппарат и достаточное число кабинетов.

Депутат проводит встречи в туалетах

Депутат горсобрания Миасса Владимир Мурашкин продолжает веселить коллег. Говорят, он предпочитает вести переговоры в туалетах администрации. «Как говорит Мурашкин, в туалетах нет видеокамер и никто встречу не зафиксирует, поэтому переговоры там абсолютно безопасны, — рассказывают в Миассе. — Уже становится привычным, когда заходишь по нужде, видеть там Мурашкина, который пытается потолковать с кем-нибудь по душам».

Еще в Миассе говорят, что Мурашкин обзаводится помощниками. Одной из них может стать общественница Валентина Комкова, которая славится своими шумными, порой эпатажными акциями в городском собрании. Второй помощницей станет общественница Татьяна Якимова. Летом прошлого года она устраивала одиночные пикеты в Челябинске. Ее тогда не пустили на выборы губернатора, так как она не смогла собрать ни одной подписи в свою поддержку.

Новый глава начал чистку

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Новый глава Брединского района Николай Плохих начал кадровую чистку. Как только он вступил в должность, два его заместителя ушли на пенсию. «Строго говоря, у всего руководства администрации после ухода прежнего главы Сергея Воробьева в отставку прекратились полномочия. Но Плохих не стал заключать именно с этими замами новые контракты». Говорят, что в администрации района ожидается серьезное обновление, которое уходом двух замов не ограничится. Ранее к властям района было много претензий со стороны области.

На похороны первооткрывателя Аркаима не пришли соратники

Прощание с первооткрывателем древнего города Аркаим Геннадием Здановичем, умершим после заражения коронавирусом, оказалось скомканным, говорят в Челябинском госуниверситете. «Геннадия Борисовича хоронили в закрытом гробу. Не смогли прийти большая часть его учеников и соратников. Кто-то сам болен коронавирусом, а кто-то находится на самоизоляции», — рассказывает один из очевидцев. В итоге традиционная в таких случаях встреча коллег-археологов была сорвана, а проводить знаменитого ученого в последний путь с приличествующими почестями не удалось.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.