Инсайды ХМАО: вице-губернатор ищет друзей

Уральская журналистка на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина назвала челябинский смог туманом. Что бы она сказала о ХМАО? Фото: коллаж URA.RU

В правительстве ХМАО придумали, какой сделать новогодний подарок главе региона Наталье Комаровой, чтобы она осталась довольна. Другой сюрприз окружные чиновники приготовили на конец года всем югорчанам. А в Сургуте потенциальные кандидаты в мэры пытаются заручиться поддержкой руководителя «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова.



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Чиновники придумали подарок для губернатора Югры

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По слухам, заместители губернатора ХМАО Натальи Комаровой, собираются подарить главе региона новогодний подарок, но это не будет что-то дорогое, а скорее — оригинальное. По словам слухача, споры на тему подарка еще продолжаются, а до Нового года осталось совсем немного.

Шувалов ищет друзей в Ханты-Мансийске

Поговаривают, что бывший глава Сургута Вадим Шувалов, который получил должность в региональном правительстве, начинает осваиваться в политической столице региона и обрастать знакомствами. «Шувалов в первые дни ходил с очень грустным лицом, но явно приободрился после встречи с губернатором ХМАО Натальей Комаровой, которая очертила круг его новых задач, объяснила параметры его полномочий и в целом поддержала нового подчиненного. Теперь Шувалов повеселел и стал активно встречаться с коллегами-чиновниками, налаживая связи», — рассказывает инсайдер.

Власти ХМАО готовят новогодний подарок жителям

Поговаривают, что 31 декабря в ХМАО все-таки будет выходным днем, просто пока это сюрприз. «Сейчас власти изучают то, что югорчане думают об этом. Все выглядит так, что жители (вполне ожидаемо) не хотят работать в день перед празднованием нового года», — говорит слухач. Другой источник добавляет, что окончательное решение будет принимать губернатор ХМАО Наталья Комарова, и в ее привычке — прислушиваться к мнению жителей.

Директор депспорта ХМАО устроил допрос подчиненным

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Говорят, что директор департамента физической культуры и спорта ХМАО Сергей Артамонов после своего неожиданного возвращения в окружное правительство устроил проверку на лояльность среди подчиненных. Он провел беседу с каждым из сотрудников на предмет отношения к себе и готовности к дальнейшей работе под его руководством. «Артамонов хочет собрать команду из лично преданных ему людей. Так что, показав лояльность начальнику, подчиненные могут иметь все шансы на продвижение по служебной лестнице», — шепчутся слухачи.

В ХМАО напряглись мэры, которых ждет переназначение в 2021 году

Говорят, что после ухода с поста главы Сургута Вадима Шувалова напряглись остальные югорские мэры, у которых в 2021 году заканчивается срок полномочий. Политэлиты выдохнули с облегчением после того, как осенью губернатор ХМАО Наталья Комарова переназначила шесть руководителей муниципалитетов. «Все думали, что это сигнал к тому, что все мэры продолжат работу на своих постах. Но, оказывается, могут быть варианты. А мест в окружном правительстве для 22 глав городов и районов не напасешься», — озабоченно вздыхают градоначальники.

Кандидаты в мэры Сургута начали консультации с «Сургутнефтегазом»

Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Говорят, что потенциальные кандидаты в мэры Сургута начали вести консультации с «Сургутнефтегазом» на предмет своего выдвижения. Они хотят прозондировать отношение к себе со стороны руководства ключевого градообразующего предприятия и при положительной оценке использовать как аргумент во время переговоров с окружными властями. «Ну и есть еще альтернативный вариант развития событий. Генеральный директор „Сургутнефтегаза“ Владимир Богданов политический супертяжеловес и вполне может сам назначить кандидата от нефтяников. И тогда на выборах мэра действительно может появиться альтернатива», — шепчутся в политтусовке Сургута.

На выборах главы Сургута поставят рекорд по числу кандидатов

Ожидается, что на выборах главы Сургута будет поставлен рекорд из числа претендентов на этот пост. За первую неделю приема документов число кандидатов уже может превысить показатели, которые были достигнуты в 2016 году во время аналогичного конкурса. А на этот раз у потенциальных мэров времени еще до 12 января 2021 года. «При этом более-менее серьезных кандидатов будет всего лишь два-три человека. Все остальные понимают, что участвовать в выборах без согласования — дело абсолютное бесперспективное. Зато будет представлен весь цвет городских сумасшедших и хайпожоров», — судачат в политтусовке.

Депутаты Сургута сменили тон общения с чиновниками

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Поговаривают, что после ухода с поста главы Сургута Вадима Шувалова, городские депутаты поумерили свой пыл в общении с чиновниками мэрии. Прошедшие на неделе депутатские комитеты и слушания прошли в довольно спокойном ключе, без привычных выяснений отношений между народными избранниками и сотрудниками мэрии. «Депутаты тоже пребывает в растерянности из-за произошедшей отставки главы Сургута. Все пытаются понять, как действовать дальше, определяют стратегии. Поэтому пока все ведут себя аккуратно и осторожно», — обсуждают в политтусовке.

В сургутской мэрии — вопрос с портретом Шувалова

Говорят, что посетители сургутской администрации отмечают, что на третьем этаже мэрии до сих пор не появился фотопортрет экс-главы города Вадима Шувалова. Там собрана экспозиция со всеми бывшими градоначальниками, но последний действующий мэр до сих пор там так и не представлен. «Прошло уже больше недели с момента отставки Шувалова. Могли бы уже и повесить его фотографию. Когда уходил Дмитрий Попов с должности главы города, этот вопрос со снимком был решен достаточно быстро», — шепчутся слухачи.

Депутаты не хотят работать бесплатно

Слухмейкеры рассказывают, что заложенный властями ХМАО тренд на лишение зарплат вице-спикеров дум, будет продолжен и приведет к тому, что должность заместителя председателя думы везде станет неоплачиваемой. «Депутаты, даже если это заместитель спикера, — это люди от народа, представители трудовых коллективов. Пусть они и представляют человека труда — работая где-то еще, а не получая зарплату в думе. Логика, видимо, такая, но есть большой риск, что тогда никто не захочет работать вице-спикером. Времени это отнимает много, а делать такую работу бесплатно — странно», — считает один из депутатов.

Чиновники исчезают из соцсетей

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По слухам, чиновники самых разных уровней, особенно те, кто сами ведут свои соцсети, стали по нескольку раз перечитывать написанные ими комментарии. А некоторые и вовсе решили отказаться от публикаций, содержащих хоть какие-то намеки на сроки исполнения поручений или обещания. «По региональному закону, ответы чиновников в соцсетях — это официальный ответ органа власти, а, значит, он должен быть железобетонным. Если, например, в ответе указан срок исполнения какого-то поручения или дано обещание, то его придется исполнять. За этим следят общественники и могут жаловаться. Никому не хочется рисковать, поэтому чиновники либо вообще отказываются от соцсетей, либо доверяют это пиарщикам, дающим пространные ответы на вопросы людей», — рассуждает слухмейкер.

Формат «Губернатор онлайн» отменят

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Ходят слухи, что муниципальные чиновники надеются на то, что в 2021 году губернатор ХМАО Наталья Комарова откажется от формата «Губернатор онлайн». Прямые трансляции, посвященные различным темам — от здравоохранения до общественного транспорта, еженедельно проводятся в аккаунтах главы региона в социальных сетях. «В этих прямых линиях участвуют все администрации городов и районов, подготовкой к ним приходится заниматься всю вторую половину недели. А работать когда? Но, к счастью, за несколько месяцев вроде уже успели обсудить все, что только могли», — переговариваются чиновники в югорских мэриях.

«Единая Россия» не ищет замену умершему депутату

Говорят, что власти Нефтеюганска не собираются проводить довыборы в городскую думу из-за смерти депутата Сергея Андреева, который умер от коронавируса. Следующей осенью должен формироваться новый состав представительного органа власти. Поэтому до сентября дума будет работать в усеченном составе. «У Андреева были все шансы переизбраться, теперь „Единой России“ придется искать нового кандидата на этот округ. В Нефтеюганске в последнее время усиливаются силы оппозиции. И они обязательно заявятся на участие в выборах», — шепчутся в политтусовке.

Прокуратура ХМАО и мэрия района поссорились из-за дров

Фото: Софья Сандурская © URA.RU

Слухачи рассказывают, что прокуратура ХМАО затаила обиду на администрацию Нижневартовского района после того, как там встали на защиту глав Новоаганска и Зайцевой Речки. Глав обвинили в том, что они якобы незаконно предоставляли жителям дрова для отопления, но смысл незаконности действий неоднозначный и якобы спорный. В итоге администрация района встала на защиту мэров, что вызвало шквал негодования со стороны надзорного ведомства. «В прокуратуре считали, что вина глав Новоаганска и Зайцевой Речки доказана и их нужно наказать, но в Нижневартовском районе не согласились и опротестовали выводы прокурора. В итоге начались придирки по стороны надзорного ведомства, какие-то внеплановые проверки и прочие страшилки», — рассказывает слухач.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.