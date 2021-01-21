Челябинские инсайды: планы генерала ФСБ

Помешает ли мороз протестам? Коллаж URA.RU

У челябинских элит главной темой для обсуждения стал приезд нового начальника УФСБ по региону Дмитрия Иванова. В том, что генерал из Томска будет добиваться возбуждения громких уголовных дел, мало кто сомневается. Остается пока неясным, что изменится в самой структуре. А еще в кулуарах гадают, как повлияет на политический расклад в регионе объединение трех партий. У мэров свои проблемы — свалить личные «косяки» на пандемию больше не получится.

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Пандемия перестала быть оправданием

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главы городов и районов обсуждают заявления губернатора Алексея Текслера на недавнем совещании. Глава региона дал понять, что в числе первоочередных задач значатся не только борьба с коронавирусом, но также вопросы благоустройства и общение с жителями. «На самом деле это сигнал: область начинает выходить из режима пандемии. Коронавирусные проблемы больше не оправдание, а успехи в борьбе с COVID не станут извинением за провалы в других сферах. Особенно в сферах, связанных с отоплением и уборкой снега. И тем хуже для глав, которые этот сигнал не услышат и в очередной раз попытаются оправдаться за косяки пандемией», — говорят в кулуарах.

Перед генералом приехали гонцы

Говорят, что еще до прибытия в Челябинск из Томска нового начальника УФСБ Дмитрия Иванова в город приехали три его представителя. Они на месте изучали обстановку в регионе и готовили аналитички для будущего начальника. «Теперь будут работать в УФСБ, пока непонятно на каких должностях, — шепчутся в кулуарах. — Возможно, сменят кого-то из начальников отделов. А там и до смены замов недалеко». Инсайдеры утверждают, что подобная практика, когда новый начальник сразу же вводит в ведомство своих представителей, крайне редкая.

Новый начальник УФСБ займется саммитами

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уже известно, чем в ближайшее время займется челябинское УФСБ под руководством нового начальника Дмитрия Иванова. Перед его приездом в правоохранительные органы передали материалы Контрольно-счетной палаты региона (КСП), проверявшей расходы на несостоявшиеся саммиты ШОС и БРИКС. Публичный отчет КСП был скуп на детали, но, по словам инсайдеров, за кадром осталось много чего интересного. «Фактуры на резонансные дела предостаточно, — говорят источник. — Есть над чем поработать всем силовым структурам».

Временным министрам озвучили главное условие

Поговаривают, что возглавившим министерства спорта и строительства Челябинской области Максиму Соколову и Юрию Элбакидзе поставили важное условие. Перейдут ли чиновники из состояния «и. о.» в полноправные министры будет зависеть от их честности. «Разумеется, результаты работы никто со счетов ни скидывает. Но критическим фактором станет, насколько они честны в докладах губернатору Алексею Текслеру. Попытки умолчания или, хуже того, лжи станут основанием к поиску других кандидатов в министры», — говорят в кулуарах областного правительства.

Слияние трех партий ослабит Гартунга

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские элиты активно обсуждают, какие будут последствия для них на выборах в Госдуму от объединения трех партий — «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России». «Все уверены, что на региональном уровне лидер челябинских эсеров, депутат Госдумы Валерий Гартунг свои позиции ослабит. Потому что в нагрузку ему дадут партии, которые в регионе влияния не имеют. „Заправдинцы“ не смогли пробиться в ЗСО, а „Патриоты России“ вообще никакой роли никогда не играли, — рассуждают инсайдеры. — Зато Гартунг выиграет на федеральном уровне, так как фактически является вторым лицом в „Справедливой России“. Хотя ему важен именно регион».

В «ЕР» сумятица из-за слияния трех партий

Тройственный союз «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России» все же внес некую сумятицу в планы «Единой России» на выборах в Госдуму по Челябинской области. «Непонятно, какие новые фигуры ввести в регионы решит Москва. У челябинских „заправдинцев“ своих ярких фигур особо нет, а „патриоты“ сами по себе безликие. Могут прислать узнаваемых „варягов“ и всю кампанию придется перестраивать», — говорят в «Единой России».

Экс-мэра Златоуста заставят покаяться

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Что касается кандидатов от тройственного союза партий, то пока есть ясность только в нескольких моментах. Лидер челябинских эсеров депутат Госдумы Валерий Гартунг пойдет на выборы и во главе регионального списка, и как одномандатник по Коркинскому округу. Экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин («За правду») выдвинется по Златоустовскому округу. «С Жилиным, при всей его узнаваемости, есть проблемы. У него не самый лучший бэкграунд, если вспомнить что с поста мэра Златоуста его откровенно попросили за многочисленные нарушения в работе. Да и город аплодировал, когда он уходил, — говорят в кулуарах. — Это значит, что ему надо поработать, чтобы избавиться от токсичного налета. Как он будет это решать, пока не понятно».

Соперником Жилина станет Колесников

Действующий депутат Госдумы, избравшийся при поддержке «Единой России» по Златоустовскому округу в 2016 году, Олег Колесников развернул широкую рекламную кампанию. Его штаб работает в полную силу. «До сих пор есть сомнения в том, поддержит ли Колесникова ЕР, — говорит инсайдер. — Но Колесников изо всех сил старается не делать ошибок и на эту поддержку очень рассчитывает. Похоже, все идет к тому, что „Единая Россия“ снова сделает ставку на Колесникова. Другого ресурсного кандидата, с деньгами, у партии в этом округе нет. Все возможные кандидатуры по степени узнаваемости до Колесникова не дотягивают. Но пока окончательного решения нет, так как по Колесникову есть вопросы у силовиков».

Барышев задолжал отцу Сергию

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

После того как депутат Госдумы от Челябинской области Андрей Барышев поддержал в своем Instagram бывшего схиигумена Сергия (Романова), все стали гадать, что это означает. «Я с вами, отец Сергий», — написал Барышев, послав сигнал в СИЗО «Матросская тишина», где сейчас находится скандальный священнослужитель. «Думали, что Барышев решил уйти в оппозицию, но все гораздо проще, — уверяют инсайдеры. — Когда Барышев боролся за свои автостоянки в Челябинске, он, якобы, попросил помощи у криминальных авторитетов из Екатеринбурга. Те прислали своих бойцов и помогли Барышеву. А духовным наставником авторитетов, говорят, является отец Сергий. Так что Барышев, поддерживая Сергия, не в оппозицию играет, а отдает долги».

Вице-спикер ЗСО приостановил кампанию

Инсайдеры сообщают, что вице-спикер ЗСО Владимир Павлов временно приостановил рекламную кампанию по Челябинскому округу на выборах в Госдуму. «Нет ясности, кого ЕР поддержит по этому округу и Павлов решил пока поберечь средства, — говорят в кулуарах. — По слухам, он сосредоточился на работе в заксобрании и сейчас соперничает за влияние с первым вице-спикером Александром Лазаревым. Лазарева называют преемником спикера заксобрания Владимира Мякуша, а Павлов хочет сам стать таким преемником. Впрочем, если Павлова все-таки выдвинут по Челябинскому округу, все споры внутри ЗСО прекратятся».

В парламенте назвали нового преемника

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В самом ЗСО ходят слухи, что ставку как на будущего председателя заксобрания региона следует делать не на вице-спикера Владимира Павлова. «На эту должность прочат председателя комитета по информационной политике, гендиректора ОТВ Олега Гербера, — говорят в кабинетах. — Но Гербера еще надо раскручивать внутри элит, чтобы его признали своим. Первому вице-спикеру ЗСО Александру Лазареву надо очень стараться, чтобы не совершать ошибок и, самое главное, не ввязываться в интриги, чтобы возглавить, со временем, заксобрание.

Ольховский собрался в Госдуму

Демонстративный отказ инвалида-колясочника Николая Ольховского от мандата районного совета Челябинска в начале января — первая ставка в игре на повышение. «Депутат здорового человека», как позиционирует себя Ольховский, решил попытать счастья на выборах в Госдуму, судачат в челябинской тусовке. «Ольховский ищет партию, желающую сделать его модной „фишкой“ кампании. Помимо политкорректного имиджа, Николай обладает хорошо подвешенным языком и силой убеждения. Умудрялся же он собирать по 30 тысяч рублей пожертвований ежемесячно со своих избирателей, открыто признавая, что деньги идут ему на жизнь», — заметил инсайдер в партийных кругах.

Ему составит компанию челябинский урбанист

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Говорят, что в Госдуму собрался и челябинский урбанист Лев Владов. «Он рассматривает для себя как площадку Челябинский округ, — говорит источник. — В последнее время интерес к нему угас. Слухи о том, что за ним стоят представители власти, подтверждения не нашли. Да и его блог теряет популярность. Поднять интерес может участие в выборах в Госдуму». По словам инсайдеров, несмотря на снижение интереса к Владову, есть некие силы, что готовы помочь ему с продвижением и финансированием. Даже говорят, что урбанист может примкнуть к новому союзу трех партий — «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России».

Мэра Челябинска атакуют бывшие подчиненные

Мэр Челябинска Наталья Котова подверглась очередной информационной атаке. В нескольких telegram-каналах появились откровенно чернушные публикации. «Говорят, что эти публикации, якобы, заказали и оплатили бывший вице-мэр Игорь Лопаткин и экс-директор муниципального учреждения Сергей Шумаков, — говорят в кулуарах. — Котова в свое время уволила их, отодвинув от денежных потоков. Некоторое время они еще пользовались влиянием, но теперь и остатки влияния утрачены. Публикации — это просто месть».

Галкин назначил себя куратором выборов

Потенциальные участники выборов в Госдуму и сопричастные пытаются понять, кто будет курировать кампанию в Тракторозаводском районе, который входит в Металлургический округ. «Одни говорят, что этим будет заниматься депутат гордумы Александр Галкин. Другие утверждают, что эти слухи генерирует и распространяет сам Галкин, выдавая желаемое за действительное. И, похоже, вторые ближе к истине», — рассказал инсайдер. Пока челябинцы склоняются к тому, что таким образом Галкин старается повысить свою значимость и реабилитироваться после истории, когда на выборах в заксобрание области люди из его окружения обеспечили победу кандидата-эсера, а не соратника-единоросса.

На замминистра экологии вбрасывают компромат

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На замминистра экологии региона Виталия Безрукова усилили информационные атаки. На него регулярно выбрасывают компромат в соцсети, пытаются создать петиции для его отставки и устраивают прочие провокации в информационной сфере. «Это связано с тем, что минэкологии устраивают очень жесткие проверки на базах отдыха и других туристических объектах, которые находятся на особо охраняемых территориях. Безруков стал в глазах представителей турбизнеса неким карателем со стороны власти. Отсюда и попытки его очернить», — сообщил инсайдер.

Имя депутата назвала мэр

Говорят, что директор школы №127 Тамара Телелюева сменит Дмитрия Тарасова в кресле депутата гордумы Челябинска от Центрального райсовета. И произойдет это по настоянию мэра Натальи Котовой. Место в думе стало вакантным после того, как Тарасов сдал мандат и перешел на работу в областной минздрав. «Котова предпочитает работать с более предсказуемыми депутатами. Вот и использовала свое влияние, чтобы заменить ушедшего в правительство области Тарасова на бюджетницу. Тем более, что Телелюева человек уважаемый. Ее бэкграунд положительный, в скандалах не замечена», — рассказал инсайдер. Не учесть мнение мэра в районном политсовете «Единой России» не могли и дружно поддержали кандидатуру директора школы.

Кандидаты перестарались

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Невольными лоббистами повышения депутата Тамары Телелюевой с районного уровня на городской стали ее коллеги по Центральному райсовету Челябинска Александр Надеин и Владимир Павленков. «Надеин и Павленков так хлопотали за себя, что это сыграло против них. Особенно отличился Павленков, который обошел едва ли не все кабинеты и обзвонил всех, кого только можно, надеясь стать депутатом гордумы. Его не устраивает нынешний статус», — злорадствуют сплетники. В итоге слишком инициативных политиков решили «от греха» оставить на тех позициях, которые они сейчас занимают.

Тефтелев пока останется в СИЗО

Инсайдеры рассказывают, что экс-мэр Челябинска Евгений Тефтелев, осужденный за взятку, не стал пока выбирать колонию строгого режима для отбытия наказания. «Или сам попросил, чтобы его на некоторое время оставили в СИЗО, или силовики попросили его об этом, — уверяют источники. — Короче говоря, он зачем-то нужен следователям. Видимо готовят очередные уголовные дела, где Тефтелев мог бы стать основным свидетелем». О том, что Тефтелев и дальше готов сотрудничать с силовиками, он сам заявил, когда рассматривали апелляцию на его приговор

Киршин заигрался

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Катав-Ивановском районе обсуждают неожиданное появление в списке претендентов на пост главы действующего руководителя муниципалитета Евгения Киршина. А также внезапное, накануне первого заседания конкурсной комиссии, оттуда исчезновение. Осенью Киршин скандально проиграл выборы главы и остался у власти до тех пор, пока не появится новый глава. «Киршин рассчитывал, что со второго раза сможет договориться с депутатами, а продвигать Николая Шимановича передумают из-за его работы с бывшим замгубернатора Андреем Косиловым. Расчеты провалились. Последней каплей стал отказ пропустить местного жителя в администрацию, где работали ревизоры Контрольно-счетной палаты региона (КСП). Не пустили общественника в администрацию по распоряжению Киршина», — рассказывает инсайдер. В итоге КСП сама организовала прием граждан. Губернатор Алексей Текслер инициировал проверку открытости органов власти, а поводом стали как раз события в Катав-Ивановском районе. Это был сигнал Киршину, которому еще раньше дали понять, что поддерживать его второй раз не будут. Киршин все понял и забрал документы.

«Инсайды» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, «URA.RU» публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее.