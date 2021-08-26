Инсайды ХМАО: замом Комаровой станет варяг

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Известие о том, что к убийству девочки из Тюмени может быть причастен бывший югорчанин и полицейский Виталий Бережной, всполошило региональных силовиков. Повод переживать есть и у депутатов Ханты-Мансийска — некоторые до сих пор не отчитались перед избирателями о своей работе, а это требует от них закон. Также в сегодняшних «Инсайдах»: план работы полпреда Якушева в ХМАО засекретили, а за свалку покрышек досталось вице-губернатору.

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Свалке покрышек под Нижневартовском 20 лет, но до сих пор никому не удавалось от нее избавиться Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава ХМАО отчитала вице-губернатора за проблему с покрышками

Ходят слухи, что губернатор ХМАО Наталья Комарова после эфира жестко отчитала вице-губернатора Алексея Забозлаева за нерешенную проблему со свалкой покрышек под Нижневартовском. «Безусловно, губернатор знала о том, что проблема с гигантской свалкой покрышек до сих пор не решена. Но о том, что на этот проект будут привлечены инвесторы, Забозлаев говорил еще несколько месяцев назад на одном из прямых эфиров. Но, как оказалось, за несколько месяцев решение проблемы не сдвинулось с мертвой точки. Теперь для него это первостепенная задача», — сказал слухач.

Визит уральского полпреда в Сургут сделали закрытым

Говорят, что визит уральского полпреда Владимира Якушева в Сургут будет максимально закрытым. Полномочный представитель президента России в УрФО намерен встретиться с нефтегазовыми генералами и обсудить с ними мобилизацию сотрудников на предстоящих выборах и не намерен выносить эти разговоры на публику. «Ряд мероприятий с участием Якушева, конечно, опубличат. Но ключевые для него встречи в крупнейшем городе ХМАО пройдут в закрытом режиме», — шепчутся слухачи.

Чиновникам правительства ХМАО не привыкать к специалистам из других регионов Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Варяг из Москвы станет новым заместителем губернатора ХМАО

Поговаривают, что новым заместителем губернатора ХМАО Натальи Комаровой, который курирует строительство и ЖКХ будет варяг из Москвы. Якобы эта фигура уже согласована с главой региона, однако назначение произойдет уже после сентябрьских выборов. «У Югры впереди крупные стройки — второй мост через Обь, научно-технологический центр в Сургуте. Поэтому нужен человек, который будет представлять интересы крупных финансово-промышленных групп в реализации этих проектов», — уверены слухмейкеры.

Югорские чиновник устали от участия в избирательной кампании

Ходят слухи, что члены окружного правительства уже устали от избирательной кампании. Из-за предстоящих выборов нагрузки на чиновников заметно увеличились, и в таком режиме властям предстоит работать еще три недели. «Но всех греет мысль, что если результаты выборов удовлетворят руководство региона и Кремль, то причастные получат премии», — переговариваются чиновники в кулуарах югорского Белого дома.

Депутатский отчет о проделанной работе, как оказалось, не обязателен для отдельных депутатов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутаты думы столицы ХМАО не отчитались перед избирателями

Источник в думе Ханты-Мансийска рассказал, что двое из его коллег не отчитались перед избирателями по итогу своей пятилетней работы. Это Виталий Чистов и Любовь Корнеева. «Корнеева все равно не собирается выдвигаться на второй срок, она покидает думу, поэтому и не спешит с отчетом. А вот Чистова избиратели могут не понять, ему, как куратору ЛДПР в городе, следовало бы поспешить», — считает источник.

Кандидат в депутаты забыл убрать плакаты перед публичным заявлением

Говорят, что кандидат в думу Ханты-Мансийска Николай Воронов публично заявил, что не намерен размещать плакаты со своим лицом на баннерах города, а сэкономленные средства потратит на организацию праздника и подарки для детей. Несмотря на это, прямо на главной улице города установили два билборда с изображением Воронова. «Он может и потратил деньги на подарки детям, и это хорошо. Но публично заявлять, что это сделано на сэкономленные деньги, несмотря на то, что весь город видит эти плакаты — странно», — рассказал слухач.

В ХМАО оппозиционеров будут снимать с выборов через суды

Избирком ХМАО регистрировал всех кандидатов подряд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По слухам у более чем половины оппозиционных кандидатов в Советском районе обнаружены нарушения в документах, что в скором времени послужит причиной судебных разбирательств. При этом, как рассказывают инсайдеры, иски будут подаваться по незначительным поводам, однако на самих заседаниях раскроются более весомые аргументы. Также утверждается, что этот вопрос уже согласован со всеми необходимыми инстанциями.

«Районный избирком зарегистрировал всех кандидатов подряд. Этот факт вызвал восторг у местных оппозиционных игроков, которые решили, что их попросту боятся. Хотя поданные ими документы как всегда низкого качества, и с массой ошибок. Впереди суды, и этим ребятам стоит внимательно относиться к любым, даже, на первый взгляд, смехотворным искам», — рассказывает один из собеседников, знакомых с ситуацией.

Красноярову подставили перед Филатовым…

Из кулуаров Думы Сургута нашептали, что на своем очередном заседании уставная комиссия, прикрываясь справками думских юристов, отказалась включать в повестку работы депутатов ряд вопросов, внесенных администрацией города. Это, конечно, очень удивило главу города Филатова и в целом заставило многих посплетничать о каких-то возникших сложностях в отношениях между двумя ветвями власти.

«Нет сомнений, что это решение депутаты приняли с ведома и согласия председателя думы Надежды Краснояровой, — уверены слухачи. — А насоветовал ей саботировать администрацию близкий помощник из аппарата думы Вадим Клочков, чтобы якобы показать администрации своё влияние».

…, но получился обратный эффект

При этом, якобы вышло совсем наоборот. Итог подставы может быть очень плачевным для Краснояровой, считают сплетники. Ведь после победы на выборах ей ещё нужно переизбираться на должность председателя. И мнение Филатова по этому вопросу будет иметь значение. Учитывая уверенные позиции и широкие возможности главы Сургута, в элитах города теперь бытует мнение, что успешно работать с думой Филатов сможет и как с Краснояровой во главе, так и без неё.

И без того политическая жизнь Сургута стала еще интересней в преддверие выборов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Сургутские политики пытаются присвоить себе чужие успехи

Поговаривают, что сургутские единороссы и эсеры пытаются отнять друг у друга лавры за хорошие дела. В начале недели в соцсетях был брошен клич о том, что в новом сквере за «Дворцом торжеств» вандалы разрисовали световые качели и их нужно привести в порядок. Сначала об устранении проблемы в своем аккаунте в соцсетях отчитался справедливоросс Александр Клишин. А буквально на следующий день в местных СМИ показали материал о том, что на самом деле ситуация решилась мэрией и кандидатами от «Единой России». «Политики перед выборами готовы друг другу глотки перегрызть лишь бы показать, сколько хорошего они делают для жителей. Жаль только, что после 19 сентября их активность кратно уменьшится», — смеются в политтусовке.

Партии рискуют утратить контроль на избирательных участках

Говорят, что членов участковых избирательных комиссий в ХМАО будут исключать из состава, если те откажутся от вакцинации. «Эта мера может значительно ослабить контроль на таких сложных выборах, учитывая, что не все успеют записаться и пройти вакцинацию, ведь информация об этом появилась совсем недавно», — переживает источник.

Шмонину угрожают его бывшие спонсоры

Шмонин ищет возможности вернуть долги Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Говорят, что скандальный создатель «Чиновник.ру» Эдуард Шмонин, отбывающий срок за вымогательство, подвергся жесткому прессингу в местах лишения свободы со стороны других заключенных. Якобы таким образом Шмонину передали «привет» его бывшие спонсоры из ХМАО, оплатившие наперед ряд публикаций, которые преступник не смог отработать из-за начавшихся проблем с законом.

«Возможности Эдуарда сейчас существенно ограничены по понятным причинам. Однако он ищет возможности вернуть долги, так как иного варианта для него не остается. Для этого он пытается поднять старые связи в журналистском сообществе Тюмени и Екатеринбурга, однако готовы идти к нему навстречу далеко не все. Соглашаются только те, кто за деньги готов сделать все. В том числе и составить Шмонину компанию в местах не столь отдаленных», — рассказывает один из сотрудников правоохранительных органов, осуществляющий негласный надзор за владельцем «Чиновник.ру».

Сургутские предприниматели вложились в избирательную кампанию партий-спойлеров…

По данным инсайдеров, малые партии в лице «Коммунистов России» и «Российской партии свободы и справедливости» наконец-то нашли себе спонсоров в Югре. Якобы таковыми выступают два местных предпринимателя, связанных со строительством, Константин Гаевский и Владимир Ярков. Оба живут в Сургуте и давно работают на рынке в ХМАО. По версии источников, собственное лобби в парламенте бизнесменам необходимо для доступа к подрядам на региональном уровне.

…, но главную ставку делают на Клишина

При этом главным предвыборным проектом Гаевского и Яркова якобы является их партнер по бизнесу, кандидат от «Справедливой России» Александр Клишин. Именно его избирательной кампанией инсайдеры объясняют колоссальные вложения в покупку региональных СМИ, которую недавно произвел Клишин.

«Клишин ни в коем случае не должен проиграть, в отличие от тех же кандидатов от партий-спойлеров. Он главный козырь в будущих торгах и в целом лицо Гаевского и Яркова в переговорах с властью», — рассказывают сплетники.

Смена руководства в компании «Россети Тюмень» рискует привести к «охоте на ведьм» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В компании «Россети Тюмень» грядет смена кланов среди топ-менеджмента

Ходят слухи, что с приходом нового генерального директора в «Россети Тюмень» Олега Петрова начнется смена всего руководства компании. У энергетиков за последнее время ротация топ-менеджмента происходит регулярно и после ухода прежнего генерального директора затем постепенно меняются его заместители. «Еще лет пять-шесть назад в руководстве „Россетей Тюмень“ находились специалисты, которые отработали в компании по много лет. Сейчас там сплошные варяги, которые приезжают в Сургут как на вахту. Так что теперь с приходом нового генерала ждем очередную смену кланов», — шепчутся сотрудники компании.

Верхушка полиции шокирована поворотом в деле об убитой тюменке

Ходят слухи, что начальство УМВД в ХМАО было шокировано тем, что предполагаемый убийца 9-летней девочки в Тюмени Виталий Бережной оказался уроженцем Сургута и даже служил в полиции в Нягани. «Конечно, все наблюдали за инцидентом в Тюмени, но такого поворота в полиции региона не ожидали. Все стало еще страшней, когда оказалось, что Бережной уволился через пять дней после убийства ребенка в Нягани, а дело до сих пор не раскрыто. Бережного проверяют на причастность к тому убийству, но пока, кажется, связи найти не удалось», — сказал слухач.

Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем и не редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.